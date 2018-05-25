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Источник Правда.Ру

Гостиницы в Сочи продают по цене московской "трешки"

Экономика » Недвижимость

Обладая суммой 11,5 млн рублей, можно стать владельцем не просто квартиры, а готового гостиничного бизнеса в столице Олимпийских игр — 2014, сообщает компания "МИЭЛЬ-Франчайзинг".﻿

Как отмечают аналитики, будучи и морским, и горнолыжным курортом, Сочи привлекает туристов и зимой, и летом. И не только туристов, но и желающих приобрести сочинскую недвижимость.

По данным специалистов офиса "В Сочи" сети офисов недвижимости "МИЭЛЬ", цены на готовый гостиничный бизнес в этом городе сопоставим с ценами на трехкомнатные квартиры в Москве.

Так, всего за 11,5 млн рублей можно приобрести один из наиболее недорогих гостиничных объектов — хостел общей площадью — 114 кв.м. Хостелу год, вся мебель и техника новые. У хостела есть сайт, раскрученная группа в соцсетях, видеосистема. Заполнение практически всегда 100%. Придомовая территория — 30 кв.м, во внутреннем дворике есть два подвальных помещения для хранения инвентаря и зона для отдыха под навесом. До моря и парка Ривьеры 10-15 минут ходьбы.

На втором месте в рейтинге самых доступных сочинских отелей — мини-гостиница за 13,5 млн рублей. Здесь выполнен качественный ремонт. Общая площадь — 130 кв.м. В каждом номере душ и туалет, кондиционер, цифровое телевидение, wi-fi. Кухня укомплектована всей необходимой мебелью и техникой. До моря 5 минут ходьбы.

На третьем месте среди самых бюджетных гостиниц Сочи находится объект за 17 млн рублей. 4 этажа, общая площадь 850 кв.м. Объект строился под гостиницу, требует ремонта. До моря 1,3 км. Участок 13,2 соток земли. Хороший вид на город. Вся инфраструктура в шаговой доступности, сообщает компания "МИЭЛЬ".

Для сравнения эксперты приводят цены на самый дорогой гостиничный бизнес в городе Сочи. В частности, пансионат на 100 номеров в центре Олимпийского Парка, на побережье Черного Моря, можно приобрести за 700 млн рублей. Комплекс разместился на 50 сотках земли. Состоит из 4-х зданий, общей площадью 4450 кв.м. В жилом корпусе также расположен банный комплекс, между зданиями располагается зона отдыха с бассейнами и шезлонгами. Расстояние до моря 100 м.

 

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Темы отель бизнес недвижимость купить бизнес строительство гостиницы Сочи
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