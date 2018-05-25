Продажи в новостройках старой Москвы увеличились вдвое

На рынке новостроек старой Москвы объем продаж в прошлом месяце увеличился почти на 22% (по сравнению с аналогичным периодом 2017 года). По данным агентства недвижимости «Бон Тон», в пересчете на «квадраты» - прирост составил 25,8%. Если же сравнивать май 2018 и май 2017, то продажи выросли в 2 раза.

Как отмечают эксперты компании «Бон Тон», большая часть спроса сегодня приходится на комфорт-класс - 54%, на бизнес-класс - 39,5%, эконом-класс - 6,3%.

По мнению аналитиков, активность покупателей продолжается с марта и, в первую очередь, связана с причинами макроэкономического характера.

По словам генерального директора агентства недвижимости «Бон Тон» Наталии Кузнецовой, на потребителей действует информация об изменениях в законодательстве для застройщиков и постепенном переходе на проектное финансирование. Это может привести к росту цен, считает Наталия Кузнецова.

Также оказывали свое стимулирующее влияние снизившиеся ставки по ипотеке и весомые скидки, предлагаемые застройщиками, подчеркнула генеральный директор АН «Бон Тон» Наталия Кузнецова.