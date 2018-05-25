Площадь квартир бизнес-класса в Москве доходит почти до 500 кв.м

Площадь квартир, реализуемых в проектах класса бизнес и бизнес+, варьируется от 20,4 до 471 кв.м. Самое компактное предложение — студия в Северном округе столицы, самое просторное — пентхаус на территории ЮАО. Один объект больше другого по площади в 23 раза, сообщает компания "НДВ-Супермаркет недвижимости".

По данным аналитиков, для бизнес-класса характерен большой метраж, однако девелоперы предусматривают небольшой объем минимальных по площади квартир — как однокомнатных, так и студий, которые подойдут для проживания молодой семьи или для сдачи в аренду. Кроме того, подобные предложения докупают, чтобы объединить с соседними квартирами и увеличить общий метраж.

Самый высокий показатель по средней площади квартир зафиксирован в Южном административном округе. Он составляет 254 квадратных метра, при этом метраж лотов, представленных сейчас в реализации, варьируется от 36,1 кв.м до 471,1 кв.м. Самые большие площади представлены в небоскребе, расположенном на территории Донского района.

В тройку лидеров по средней площади квартир входит и ВАО: здесь показатель отмечен на уровне 168 кв.м, при этом диапазон предложений составляют квартиры площадью от 36,46 до 299,7 кв.м. Ожидаемо высокую позицию занял ЮЗАО: средняя площадь квартир в проектах бизнес-класса составляет 166 квадратных метров, при этом в наличии предложения в диапазоне от 42,18 до 289 кв.м, отмечают эксперты.

Центральный округ, в котором традиционно сосредоточены самые дорогие проекты, представляет жилые комплексы со средней площадью квартир на уровне 159 кв.м. В сегменте бизнес-класса можно рассмотреть предложения, метраж которых составляет от 29,46 до 288,8 кв.м.

Северо-Восточный округ предлагает проекты бизнес-класса со средней площадью, составляющей 141 кв.м. В наличии — предложения от 34,22 до 248, 59 кв.м. Сопоставимый уровень — в СЗАО, здесь средняя планка — 136 кв.м. Минимальное предложение представлено квартирой площадью 24 кв.м, максимальное — объектом площадью 248 кв.м.

Заметим, что в отметку ниже 100 кв.м попадает только юго-восток, в котором предложение бизнес-класса в основном сосредоточено как можно ближе к Садовому кольцу. Средняя площадь квартир данного ценового сегмента составляет 91 кв.м. В Северном округе средняя площадь лотов бизнес-класса составляет 102 кв.м, в Западном — 128 кв.м, сообщает "НДВ-Супермаркет недвижимости".