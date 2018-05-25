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Источник Правда.Ру

Аренда элитного жилья в Москве доходит до 1,5 млн рублей

Экономика » Недвижимость

Максимальная ставка найма за последний месяц увеличилась на 900 тыс. рублей: в мае можно арендовать квартиру в элитных столичных апартаментах за 1,5 млн рублей в месяц, сообщает ИНКОМ-Недвижимость.

В майском рейтинге самых дорогостоящих предложений найма в Москве лидирует квартира за 1,5 млн рублей в месяц на Погодинской улице, в районе станции метро "Фрунзенская". Жилплощадь метражом 204 "квадрата" имеет в своем составе гостиную, 3 спальни с санузлами, кухню, просторный холл, прачечную. В стоимость найма также входят два парковочных места, отмечает ИНКОМ-Недвижимость.

Второе место в списке принадлежит объекту со стоимостью найма 800 тысяч рублей — это жилье площадью 210 кв.м в клубном доме в Погорельском переулке, недалеко от станции метро "Добрынинская". В квартире выполнен ремонт по эксклюзивному дизайн-проекту, меблировка — от ведущих мировых брендов. К услугам жильцов — подземный паркинг.

На третьем месте — квартира 173 кв.м с арендной ставкой 600 тысяч рублей в месяц. Она расположена в доме рядом со станцией метро "Кропоткинская", в 1-м Зачатьевском переулке. Жилплощадь — с панорамным остеклением и видом на Зачатьевский монастырь — оснащена полным комплектом бытовой техники и кухонным гарнитуром. В доме есть спортзал, бассейн, а также подземный паркинг с лифтом, на котором можно подняться в квартиру, сообщает ИНКОМ-Недвижимость.

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Темы Москва квартира аренда жилья недвижимость элитное жилье
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