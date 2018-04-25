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ЧМ-2018: загрузка гостиниц Москвы уже доходит до 74%

Экономика » Недвижимость

В преддверии ЧМ-2018 наиболее востребованными сегментами гостиничного рынка Москвы в начале 2018 года были высокий, где загрузка достигла 74%, и новый в анализе JLL — эконом.  В самых недорогих качественных гостиницах (средняя цена за номер в 1-м квартале — 2,4 тыс. руб.) было занято 69% номеров, сообщает компания JLL.

По данным аналитиков, в Москве спрос на качественные гостиницы вырос в 1-м квартале по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на фоне небольшого падения цен. Загрузка на столичном рынке увеличилась на 3,5 п.п., до 65%, при снижении среднего тарифа (ADR) на 4%, до 7,1 тыс. руб. Для сравнения, в Санкт-Петербурге на 1,5 п.п. больше гостиничных номеров было занято по сравнению с прошлым годом — 46%, однако тариф упал на 5%, до 4,6 тыс. руб.

По словам руководителя департамента гостиничного бизнеса компании JLL Татьяны Веллер, доходность на номер (RevPAR) в Москве, как и в среднем по рынку, осталась на уровне прошлого года — 4,4 тыс. руб. Интересно, что в московском люксовом сегменте ADR в 1-м квартале года составил практически столько же, сколько и за весь довольно успешный 2017 год — около 18 тыс. руб., отметила Татьяна Веллер.

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Темы отель Москва гостиница недвижимость строительство
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