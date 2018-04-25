Поморье — в числе лучших регионов по капремонту жилья

Регионы с лучшими показателями по замене лифтов в многоквартирных домах отметили в Москве на заседании общественного совета при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. На заседании под руководством председателя совета Сергея Степашина присутствовал глава федерального ведомства Михаил Мень.

Как сообщает Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области, в ходе рассмотрения вопроса о реализации проекта ускоренной замены лифтов в жилфонде общественный совет при Минстрое отметил регионы с лучшими показателями. Благодарственные письма получили четыре субъекта РФ, в том числе и Архангельская область.

Напомним, что разработанный общественным советом масштабный проект ускоренной замены лифтов в жилищном фонде в 2017 году получил статус ведомственного проекта Минстроя. По инициативе губернатора Архангельской области Игоря Орлова регион стал одним из пилотных в его реализации.

По словам главы Поморья, в 2017 году региональное правительство и фонд капремонта провели масштабную работу по модернизации лифтового хозяйства в Архангельской области. В результате заменено более 200 лифтов в 57 многоквартирных домах. В первую очередь это забота о безопасности жизни и здоровья жителей Поморья. Проект доказал свою эффективность и, безусловно, будет продолжен в этом году, подчеркнул Игорь Орлов.