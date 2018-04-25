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Источник Правда.Ру

Северо-запад Москвы стал лидером по числу квартир бизнес-класса

Экономика » Недвижимость

В I квартале 2018 года лидерство по объему предложения новостроек бизнес-класса перешло к традиционно привлекательному для девелоперов данного сегмента СЗАО, сообщает компания "Метриум". По итогам квартала в данном округе было сосредоточено 3,6 тыс. квартир, что составило 21% от общего объема предложения сегмента.

По данным экспертов, в I квартале 2018 года на столичном рынке новостроек бизнес-класса экспонировалось порядка 17 тыс. квартир, из которых наибольшая часть (3,6 тыс. объектов, 21%) была представлена в проектах, расположенных в Северо-Западном административном округе (СЗАО). За первые три месяца 2018 года число квартир в местных ЖК бизнес-класса выросло более чем на 800 лотов, а удельный вес округа в общем объеме предложения — с 17% до 21%.

Между тем предыдущий территориальный лидер по объему предложения — Северный административный округ (САО) — сократил свою долю на рынке с 23% до 19%. По подсчетам аналитиков "Метриум", здесь представлено 3,2 тыс. квартир. С начала года предложение в данном округе сократилось более чем на 450 лотов, хотя на локальный рынок вышел один новый проект.

Кроме того, эксперты "Метриум" фиксируют рост предложения в другом столичном округе, который так же, как и СЗАО, считался "вотчиной" девелопмента бизнес-класса. За I квартал объем предложения в Западном административном округе (ЗАО) вырос почти на 640 лотов, а его доля в суммарном объёме предложения сегмента увеличилась с 15% до 18%. По итогам квартала в ЗАО сосредоточилось 3 тыс. объектов первичных квартир бизнес-класса. С начала года на Западе Москвы открылись продажи сразу в четырех новых ЖК и поступили в реализацию корпуса в уже экспонируемых комплексах.

По словам управляющего партнера компании "Метриум" Марии Литинецкой, запад и северо-запад столицы всегда считались наиболее удачными локациями для реализации проектов бизнес-класса. Однако с развитием промзон и небольших производственных участков в других уголках Москвы, расположенных недалеко от центра, предложение жилья данного класса рассредоточилось по всей территории столицы.

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Темы жилье округ бизнес Москва недвижимость строительство
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