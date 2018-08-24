Число новых застройщиков в Москве увеличится к концу года на треть, сообщает Москомстройинвест. В ведомстве прогнозируют увеличение числа столичных девелоперов с 300 до 430.
Как заявил председатель Комитета Константин Тимофеев на конференции "Девелопмент: перезагрузка", такой прогноз в связи с тем, что теперь необходимо получать одно разрешение на строительство на один объект.
По его словам, новое правило "одному застройщику — одно разрешение" приведет к дроблению застройщиков, и как следствие к росту числа игроков на рынке.
"Соответственно увеличится и объем нашей работы, связанной с проведением проверок деятельности этих застройщиков", — подчеркнул К. Тимофеев.
Увеличение числа строительных компаний в свою очередь приведет к росту числа проверок со стороны Москомстройинвеста. Власти планируют осуществлять надзорную деятельность на основе риск-ориентированный методики.
Сообщается также, что поправки в законодательство, вступившие в силу с начала июля 2018 года, вводят обязанность по раскрытию информации о составе и структуре учредителей застройщика, взаимосвязи между ними, о физлицах, которые прямо или косвенно вправе распоряжаться как минимум 5% голосующих акций. Эти сведения должны передаваться в Единую информационную систему жилищного строительства.
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