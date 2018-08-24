Средства дольщиков привлекают 300 столичных девелоперов﻿

В Москве работает 300 застройщиков, которые возводят объекты, привлекая деньги граждан, сообщает Москомстройинвест.

Как подчеркнул глава ведомства Константин Тимофеев в ходе бизнес-бранча издательского дома "Коммерсантъ": "Девелопмент 2018: перезагрузка", на данный момент из общего количества компаний 63 застройщика перечислили средства в Компенсационный фонд, 153 — перечислили деньги в страховые компании, а 84 — не используют никакой инструмент страхования дольщиков.

По словам председателя Комитета, когда застройщик перечисляет средства в Фонд — это сводит риски граждан к минимуму. Константин Тимофеев также отметил, что тариф на отчисления в Компенсационный фонд от каждого договора долевого участия (сегодня он составляет 1,2% — прим.) необходимо увеличивать. Банковская гарантия составляет 6-8%.

Сообщается, что на сегодняшний день в Москве действует около 134 000 ДДУ. "Это почти на 60 % выше, чем показатели августа 2017 года, когда было зарегистрировано около 86 000 ДДУ", — пояснил Константин Тимофеев.

Сегодня в Москве строится 547 объектов с участием средств дольщиков. Всего в строительство жилья в столице за последние семь лет населением вложено около 3 трлн рублей.