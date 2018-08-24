Успех девелоперов зависит от мотивации - эксперты

Застройщики призывают разработать новые механизмы, чтобы защитить интересы граждан, нуждающихся в жилье, и обеспечить прозрачность девелоперского рынка.

Издательский Дом "Коммерсантъ" провел традиционный летний бизнес-бранч "Девелопмент: перезагрузка". Участники форума отметили важность установления баланса между интересами покупателей и бизнеса.

"Мы живем в условиях новой нормативной базы и по мере сил пытаемся в ней участвовать. Сталкивается масса интересов — и застройщика, и государства, и банков. Сегодня главный вопрос — то, как мы четко будем действовать в переходный период", — подчеркнул президент ГК "КОРТРОС" Вениамин Голубицкий. Он добавил также, что правила игры усложнились, однако любые правила лучше их отсутствия.

Эксперты сошлись во мнении, что рынок жилищного строительства находится на пороге кардинальных изменений. Отчасти эти изменения уже начинают влиять на строительную отрасль, другие начнут проявляться в ближайшее время. По словам президента ГК "КОРТРОС" Вениамина Голубицкого, на рынке происходит укрупнение игроков. В Москве все относительно стабильно, а в регионах для многих это катастрофично, так как там действовало небольшое количество застройщиков с не очень существенной финансовой базой.

По мнению аналитиков, Москва лидирует по спросу на новостройки из-за миграционного эффекта. В то время как в других регионах девелоперы строят ровно столько, сколько могут быстро реализовать.

На форуме было отмечено, что крупные компании не стремятся к покорению регионов. А цифра в 120 млн, поставленная Президентом, именно того и требует, чтобы бизнес активно направился в эту сферу. Поэтому какие-то бонусы от государства для девелопмента будут необходимы. Расходы увеличиваются, а маржинальность падает. Растет стоимость кредитов, а также число собственных средств инвестора, которые необходимо будет вкладывать. Есть положительный фактор ипотеки, пока таким образом он поддерживает рынок и спрос.

По официальным данным, в июне средневзвешенная ставка ипотечного кредита снизилась до 9,48%. Всего за январь-июль выдано ипотечных кредитов более чем на 1,5 трлн рублей. Это почти на 70% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Мы должны думать не о лавировании между правилами, а об очень точной диагностике рынка с точки зрения разнообразия его участников. Банки не возьмут на себя повышенные риски, ресурсы государства ограничены. Поэтому мотивация девелоперов сегодня приобретает решающее значение", сказал президент ГК "КОРТРОС" Вениамин Голубицкий.

По прогнозам экспертов, ситуация может измениться через два-три года. Именно тогда на рынок выйдут проекты, застройщики которых работают по эскроу-счетам. В этом случае недвижимость столицы может станет менее доступной. И это должно повысить спрос к новому жилью в других регионах.

Любой девелопер стоит перед выбором. С одной стороны — эффективность и доходность московского рынка. С другой стороны — региональный рынок, где застройщимк может занять существенную его долю и получить длительную перспективу, но он должен смириться, что с точки зрения маржинальности будут потери.

"Традиционно на региональных рынках присутствовали местные застройщики и еще тройка-четверка московский компаний. Мы активно строим в регионах и у нас есть опыт и в относительно некрупных городах, и в городах-миллионниках. По нашему опыту в городах, где проживает меньше миллиона человек, для крупного игрока это неинтересный рынок — не получится набрать ни объема, ни маржинальности, — подчеркнул в своем выступлении президент ГК "КОРТРОС" Вениамин Голубицкий.

Для решения этой проблемы скорее всего придется придумывать дополнительные меры стимулирования с точки зрения государственной политики.