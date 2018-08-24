Первые ипотечные сделки с применением электронных закладных оформлены Сбербанком в Тюмени и банком «Российский капитал» (100% принадлежит ДОМ.РФ) в Москве и Тюмени.
Об этом сообщает пресс-служба Росреестра. В условиях развития электронной регистрации ипотеки внедрение электронной закладной позволит заёмщикам и кредиторам полностью отказаться от посещения МФЦ.
Ранее для подачи на регистрацию и получения зарегистрированных документов при покупке гражданами жилья по ипотеке или при рефинансировании кредитов приходилось посещать многофункциональные центры. Это занимало немало времени и сил как у заявителей, так и у сотрудников МФЦ.
«Это еще один шаг к формированию цифровой экономики», - подчеркнула заместитель Министра экономического развития России, руководитель Росреестра Виктория Абрамченко.
По словам директора Дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николая Васева, оформление электронной закладной позволит сократить сроки оформления ипотеки и повысить безопасность сделок с недвижимостью.
Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 25 ноября 2017 года подписал Федеральный закон №328-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об ипотеке (залоге недвижимости)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", который вводит в оборот электронную ипотечную закладную.
Как писала «Правда.Ру», в настоящее время востребованность у участников рынка недвижимости электронных сервисов Росреестра возросла. Количество заявлений о государственной регистрации прав, поданных в электронном виде в первом полугодии выросло 2,7 раза. В первом полугодии общее количество внесенных в ЕГРН записей об ипотеке выросло по сравнению с январем-июнем 2017 года на 15% и составило 1 455 505 (в январе-марте 2017 года - 1 266 528 записей).
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