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Источник Правда.Ру

Жилье может подорожать из-за падения рубля﻿

Экономика » Недвижимость

Столичный власти прогнозируют рост цен на недвижимость из-за ослабления рубля и увеличения стоимости стройматериалов. Такое мнение высказал председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев на бизнес-бранче ИД "Коммерсантъ".

Он отметил, что скорее эти факторы повлияют на рост цен на недвижимость, чем принятые законодательные изменения.

Эксперты отмечают, что курс рубля в последние дни стал заметно снижаться по отношению к доллару и евро. К четвергу национальная валюта обновила минимум двухлетней давности.

Строительная отрасль чувствительно реагирует на колебания курсов. В итоге россиян может ждать повышение цен на жилую недвижимость.

Ослабление национальной валюты практически всегда ведет к росту стоимости жилья. Экономика страны все еще сильно зависит от таких параметров, как импорт оборудования и сырья. В связи с этим, ослабление валюты автоматически ведет к подорожанию практически всех товаров и услуг. В том числе и строительных материалов, строительных машин и оборудования.

В целом аналитики прогнозируют повышение цен на жилье к концу года примерно на 10%. Помимо ослабления рубля эксперты в качестве одной из главных причин подорожания

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Темы курс рубля недвижимость строительство стройматериалы законодателство рынок недвижимости
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