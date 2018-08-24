Ослабление рубля носит краткосрочный характер и не окажет значительного влияния на рынок ипотеки, говорится в сообщении ДОМ. РФ.
По словам заместителя генерального директора ДОМ. РФ Дениса Филиппова, сегодня ипотечный рынок продолжает активно развиваться. С начала года выдано 660 тыс. кредитов на сумму в 1,3 трлн руб.
Помимо этого, в настоящее время действует государственная программа помощи заемщикам. В рамках этой программы уже реструктурировано 753 тыс. ипотечных кредитов.
В общей сложности адресную государственную поддержку в рамках программы помощи ипотечным заемщикам получили более 20,6 тыс. российских семей. Из них 19,2 тыс. семей имеют кредиты в рублях и 1,4 тыс. — в иностранной валюте. Еще по более чем 200 заявкам приняты положительные решения.
Ранее сообщалось, что Госдумой приняты поправки в бюджет Российской Федерации, предусматривающие увеличение объема финансирования программы на 731 млн рублей.
По мнению экспертов, некоторое ослабление рубля связано с нефтяными котировками, отголосками оттока капитала из страны и ухудшением обстановки в европейском регионе. В целом же такое ослабление носит временный характер, и после включения Банка России в процесс поддержки рубль отыграет часть утраченных позиций.
Напомним, что АО "ДОМ.РФ" (до марта 2018 — "Агентство ипотечного жилищного кредитования" (АИЖК) — создано по решению российского правительства в 1997 году. 100% акций ДОМ. РФ принадлежит Правительству Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
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