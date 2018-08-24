Жилье премиум-класса предпочитают покупать с отделкой﻿

Количество предложений с отделкой в премиальных новостройках Москвы выросло в 4,5 раза за последний год, сообщает компания Savills.

Эксперты отмечают, что в настоящее время на первичном рынке Москвы почти половина премиальной недвижимости представлена квартирами с уже готовой отделкой.

В открытой продаже таких квартир на конец июля представлено составило 45% от общего числа экспонируемых лотов (1207). Это в 4,5 раза больше, чем количество предложений в июле 2017 года (13% или 256 лотов). В "бизнесе" доля квартир с отделкой от общего числа лотов в продаже на конец июля 2018 года составила 30%.

В настоящее время покупатели, желающие приобрести жилье с готовой отделкой, могут выбирать подходящие варианты в 24 проектах бизнес- и премиум-класса, из которых 15 — это премиальные комплексы и 9 — проекты бизнес-класса. Совокупная площадь квартир с отделкой в этих проектах достигает 328 600 кв.м.

В качестве одного из преимуществ готовой отделки аналитики называют универсальные цветовые решения для того, чтобы покупателю было удобнее сделать окончательный дизайн "под себя".

По мнению экспертов Savills, в перспективе двух лет доля продаж таких квартир будет увеличиваться. Во многих проектах уже планируются продажи части или всех квартир с отделкой.

По словам директора департамента мониторинга рынка и оценки Savills в России Анатолия Довганя, сегодня московский рынок жилья идет по пути ведущих мировых столиц, где почти все элитные проекты предлагаются уже готовыми к проживанию.

"Покупателей привлекает возможность сэкономить время, и въехать в новое жилье сразу после получение ключей", — подчеркнул Анатолий Довгань.