Внутриквартальный проезд построен в Митине﻿

В комплексной жилой застройке 2-го микрорайона района Митино введен в эксплуатацию межквартальный проезд, говорится в сообщении Москомстройинвеста.

Как пояснил глава ведомства Константин Тимофеев, он тянется от Митинской улицы до дублера Пятницкого шоссе.

"Застройщик получил разрешение на ввод проезда в эксплуатацию. Его протяженность составляет 486 метров", — отметил Председатель Комитета.

Константин Тимофеев напомнил, что проект комплексной жилой застройки 2-го микрорайона реализован на месте неработавшего завода аттракционов "МИР" и территории, которая ранее находилась в собственности Минобороны РФ. Общая площадь осваиваемой территории составила 26,4 га.

Сообщается, что на рассматриваемой территории инвестор — АО ИК "ГРИНЭКС" (ГК "Пионер") — возвел современный жилой микрорайон комфорт-класса почти для 7,5 тысяч человек. В его состав входят семь жилых домов, которые образуют два жилых комплекса: ЖК "LIFE-Митинская" и ЖК "LIFE-Митинская ECOPARK".

Кроме того, в рамках проекта возведены два надземных гаража, многофункциональный общественно-деловой комплекс с апарт-отелем, детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс, а также необходимые объекты инженерной инфраструктуры, говорится в сообщении Москомстройинвеста.