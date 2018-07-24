В I полугодии 2018 года на первом месте по числу квартир в новостройках премиум-класса в продаже оказался Пресненский район (ЦАО), сообщает компания "Метриум". Здесь сосредоточено 18,1% предложения данного сегмента.
По данным компании "Метриум", в I полугодии 2018 года 46,6% первичных квартир премиум-класса были сосредоточены в новостройках, расположенных в одном центральном и двух западных районах столицы. Лидером стала Пресня.
На вторую позицию вышел район Очаково-Матвеевское (ЗАО), где объем предложения достиг 17,8%. Третье место заняли Раменки — 10,7%.
Как отмечают эксперты, Раменки и Пресненский районы и ранее фигурировали в числе самых популярных локаций для реализации проектов премиум-класса, а Очаково-Матвеевское стал "новичком" рейтинга.
По словам генерального директора TEKTA GROUP Романа Сычева, запад столицы всегда был привлекательным направлением для строительства высокобюджетных жилых комплексов.
"Благодаря своим обширным зеленым зонам и комфортной транспортной доступности центра Москвы, ЗАО популярен у клиентов. Локации в Раменках и в северо-восточной части Очаково-Матвеевского представляют собой достойную альтернативу для той части покупательской аудитории высокобюджетного сегмента, которую не привлекает исторический центр столицы из-за шума, большого скопления людей и не лучшей экологической ситуации", — подчеркнул Роман Сычев.
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