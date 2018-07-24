Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Лидером продаж премиальных квартир стала Пресня﻿

Экономика » Недвижимость

В I полугодии 2018 года на первом месте по числу квартир в новостройках премиум-класса в продаже оказался Пресненский район (ЦАО), сообщает компания "Метриум". Здесь сосредоточено 18,1% предложения данного сегмента.

По данным компании "Метриум", в I полугодии 2018 года 46,6% первичных квартир премиум-класса были сосредоточены в новостройках, расположенных в одном центральном и двух западных районах столицы. Лидером стала Пресня.

На вторую позицию вышел район Очаково-Матвеевское (ЗАО), где объем предложения достиг 17,8%. Третье место заняли Раменки — 10,7%. 

Как отмечают эксперты, Раменки и Пресненский районы и ранее фигурировали в числе самых популярных локаций для реализации проектов премиум-класса, а Очаково-Матвеевское стал "новичком" рейтинга.

По словам генерального директора TEKTA GROUP Романа Сычева, запад столицы всегда был привлекательным направлением для строительства высокобюджетных жилых комплексов.

"Благодаря своим обширным зеленым зонам и комфортной транспортной доступности центра Москвы, ЗАО популярен у клиентов. Локации в Раменках и в северо-восточной части Очаково-Матвеевского представляют собой достойную альтернативу для той части покупательской аудитории высокобюджетного сегмента, которую не привлекает исторический центр столицы из-за шума, большого скопления людей и не лучшей экологической ситуации", — подчеркнул Роман Сычев.

ООН призвала Израиль освободить 440 детей из тюрем ООН призвала Израиль освободить 440 детей из тюрем

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы недвижимость строительство квартира в Москве новостройки Москвы
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Тело Львицы ценою один миллиард долларов
Кино
"Генезис 2.0" зрителя и "Кризис" жюри
Точка зрения
Каким станет мир без НАТО?
Читательский топ
Трамп приказал перекрасить "борт №1" в цвета флага России
Субпродукты уберегут от многих болезней
В России готовы раскрыть сотни "незарегистрированных агентов" США
Почему США объявили российское оружие "полным отстоем"
Бунт туркменов против президента и цен жестко подавлен
Новости Все >
Франция начинает расплачиваться с Сирией деньгами
Касьянов одобрил ликвидацию русских школ в Латвии
В Суде справедливости Израиля скандал из-за налога на самокрутки
ООН призвала Израиль освободить 440 детей из тюрем
Дожили: судьи Ливана (!) признали однополую связь законной
В Иркутской колонии 400 сотрудников ФСИН учились подавлять бунт заключенных
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Трамп приказал перекрасить "борт №1" в цвета флага России

Дональд Трамп приказал перекрасить его "Борт №1" в бело-сине-красный цвет - по мнению американцев, он станет похож на флаг России

Трамп приказал перекрасить "борт №1" в цвета флага России
Субпродукты уберегут от многих болезней
Здоровье
Субпродукты уберегут от многих болезней
ФСБ
В России готовы раскрыть сотни "незарегистрированных агентов" США
Наука и техника
Почему США объявили российское оружие "полным отстоем"
Наука и техника
Почему США объявили российское оружие "полным отстоем"

В Штатах считают, что бояться его ни в коем случае не стоит – оно, заявили там, не представляет никакой опасности.

Почему США объявили российское оружие "полным отстоем"
В России готовы раскрыть сотни "незарегистрированных агентов" США
ФСБ
В России готовы раскрыть сотни "незарегистрированных агентов" США
Мир
Британцы назвали советских солдат "пожирателями" скакунов
Европа
Новый мировой порядок Европы - вызов России
Здоровье
"Пипл же "хавает": чем ушлые производители травят россиян

Пальмовое масло получают из плодов пальмы масличной. Оно доступно и дешево для производителей, но его употребление может дорого обойтись россиянам.

"Пипл же "хавает": чем ушлые производители травят россиян
Опровергнуты все аргументы сторонников пенсионной реформы
Кошелек
Опровергнуты все аргументы сторонников пенсионной реформы
Украина
Флот НАТО вошел в порт Одессы, как домой
ФСБ
В России готовы раскрыть сотни "незарегистрированных агентов" США
Соломон Соловьев Тело Львицы ценою один миллиард долларов Соломон Соловьев Любовь Степушова У Си Цзиньпина есть один способ отомстить Трампу Любовь Степушова Антон Куликов Почти Gulag: почему страшно экс-послу Макфолу Антон Куликов
Комментарии
Касьянов одобрил ликвидацию русских школ в Латвии
Касьянов одобрил ликвидацию русских школ в Латвии
Все легковушки россиян поставят на учет на случай войны
Дожили: судьи Ливана (!) признали однополую связь законной
Дожили: судьи Ливана (!) признали однополую связь законной
Касьянов одобрил ликвидацию русских школ в Латвии
Шах и мат "Гюмри": Россия продала Армении оружие
Шах и мат "Гюмри": Россия продала Армении оружие
Дожили: судьи Ливана (!) признали однополую связь законной
Дожили: судьи Ливана (!) признали однополую связь законной
Бунт туркменов против президента и цен жестко подавлен
Роскосмос сообщил об арестованных сотрудниках
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
Власть изменит Конституцию для спасения страны или рейтинга?
Киев обвинил боксера Усика в предательстве Незалежной
Все легковушки россиян поставят на учет на случай войны
Дожили: судьи Ливана (!) признали однополую связь законной
Дожили: судьи Ливана (!) признали однополую связь законной
Шах и мат "Гюмри": Россия продала Армении оружие
Почти Gulag: почему страшно экс-послу Макфолу
Роскосмос сообщил об арестованных сотрудниках
Новости Армении
Шах и мат "Гюмри": Россия продала Армении оружие

Россия поставила Армении новейшее оружие на 200 миллионов долларов по кредитному договору. Осмотрительно ли это в условиях курса страны в НАТО?

Шах и мат "Гюмри": Россия продала Армении оружие
Как Моника Левински вогнала Билла Клинтона в долги
США и Канада
Как Моника Левински вогнала Билла Клинтона в долги
Нетаньяху не хватает хлора
Мир
Нетаньяху не хватает хлора
Новый мировой порядок Европы - вызов России
Европа
Новый мировой порядок Европы - вызов России
Каких соглашений США с Россией боятся в Иране?
Ближний Восток
Каких соглашений США с Россией боятся в Иране?
Референдум в Донбассе - многоходовочка или "слив"?
Украина
Референдум в Донбассе - многоходовочка или "слив"?
Китайский слон затопчет Россию?
Дальний Восток
Китайский слон затопчет Россию?
Почему Трамп не хочет "защищать Европу от Путина"
США и Канада
Почему Трамп не хочет "защищать Европу от Путина"
Как атеист Ципрас предал греков, православие и Россию
Балканы
Как атеист Ципрас предал греков, православие и Россию
"Белые каски" могут переехать в Солсбери
Мир
"Белые каски" могут переехать в Солсбери
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался