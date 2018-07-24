Многоквартирных домов стали строить меньше

В первом полугодии в стране резко выросла доля индивидуального домостроения (почти на 12% по сравнению с январем — июлем 2017 г.), пишет газета "Ведомости".

Как отмечает издание, впервые за постсоветский период большую часть нового жилья составили частные дома.

По данным Росстата, в первом полугодии в России введено 29 млн кв.м жилья, это на 3,8% больше, чем годом ранее (тогда было построено 28 млн кв.м). При этом резко выросла доля индивидуального домостроения (почти на 12% по сравнению с январем — июлем 2017 г.) и составила 15,3 млн кв.м. Площадь введенных многоквартирных домов снизилась на 17% до 13,7 млн кв.м (16,5 млн кв.м в первом полугодии 2017 г.).

Газета "Ведомости" отмечает, что наиболее драматичное падение зафиксировано в июне. Общий ввод жилья упал на 17% до 5,3 млн кв.м; а застройщики ввели на 26% меньше — 2,8 млн кв.м против 3,8 млн годом ранее (73 800 квартир против 93 800).

В Москве ввод жилья снизился на 13% - до 722 100 кв.м. В Московской области он вырос. Введено 3,7 млн кв.м жилой недвижимости, это больше, чем в прошлом году, на 16%. Доля многоквартирных домов выросла на 8,7% (1,88 млн кв.м), пишет газета.

По мнению аналитиков, высокая доля индивидуального домостроения связана не столько с бумом строительства, сколько с активностью местных властей, которые стимулируют граждан оформлять свою недвижимость, а также продолжающейся дачной амнистией.