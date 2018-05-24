Жильцы первого дома реновации готовы докупить метры

Около 10% жильцов первого дома столичной реновации на 5-й Парковой улице планируют докупить квадратные метры, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента градостроительной политики.

Остальные 90% переселенцев согласились с предложенными вариантами квартир, пояснили в ведомстве. На данный момент в новостройке уже заселены 104 квартиры.

Как сообщалось, процесс переселения жителей в первый дом программы реновации в Северном Измайлово (ул. 5-я Парковая, д. 62Б) начался 10 февраля этого года. Новостройка, находящаяся в 300 м от расселяемых пятиэтажек на улице Константина Федина, была возведена за счет бюджета Москвы в рамках программы "Жилище". В прошлом году квартиры в ней были приведены в соответствие с требованиями программы реновации к улучшенной отделке.

Согласно разработанному властями механизму докупки площадей, при переезде из сносимого жилья в новое участники программы могут приобрести помещения с 10%-ной скидкой к их рыночной стоимости, при этом совокупная площадь жилья не должна превышать 100 кв.м, отмечает "Интерфакс".

Кроме того, при желании, переселенцы могут переехать в жилье меньшей площади, получив денежную компенсацию.

Сообщалось, что для улучшения жилищных условий переселенцам дома на 5-й Парковой улице было предложено выкупить 80 помещений площадью от 38,2 до 78,5 кв.м и стоимостью от 6,3 до 12,9 млн рублей.

Напомним, что программа реновации жилья в Москве была принята 1 августа прошлого года. В программу входит 5 171 дом. Реновация коснется около 1 млн москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир.