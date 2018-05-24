Цены в самых доступных готовых новостройках премиум- и элит-класса ЦАО начинаются от 16,11 млн рублей, сообщает компания ЦИАН.
За последние несколько лет в Москве значительно снизился порог входа на первичном рынке жилья. Причем изменения затронули не только массовый сегмент, но и дорогие объекты. По оценке аналитиков ЦИАН, сегодня в Центральном административном округе можно приобрести квартиры в готовых новостройках премиум-класса по цене от 16 млн рублей.
Эксперты ЦИАН изучили рынок дорогих новостроек ЦАО и составили рейтинг сданных в эксплуатацию жилых комплексов премиум- и элит-класса с минимальным порогом входа.
По данным ЦИАН, цены в самых доступных готовых новостройках премиум- и элит-класса в центральных районах столицы начинаются от 16,11 млн рублей (Замоскворечье). Замыкает десятку жилой комплекс с порогом входа на уровне 50 млн рублей (Якиманка).
6 проектов относятся к категории "премиум", остальные 4 — это элитные объекты. Территориально больше всего жилых комплексов в рейтинге относятся к району Замоскворечье — 4 адреса. По две новостройки находятся в Хамовниках и Пресненском районе, по одной — в Таганском районе и Якиманке, сообщает ЦИАН.
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