Цены на жилье в ЦАО выросли в апреле почти на 2%

Цены на жилую недвижимость в центре столицы в апреле выросли по сравнению с мартом на 1,6%. В ЦАО отмечена наиболее высокая средняя цена — 576,8 тыс. руб./кв.м, сообщает компанией Est-a-Tet.

Эксперты отмечают, что по итогам апреля средняя цена квадратного метра в Москве составила 226,6 тыс. руб./кв.м (без учета элитного предложения). По сравнению с мартом 2018 года она практически не изменилась даже с учетом сильного вымывания предложения в комфорт-классе.

По данным Est-a-Tet, по сравнению с мартом 2018 года комфорт-класс показал незначительный рост 1,1% и достиг 159,5 тыс. руб./кв.м. Похожая ситуация и в стандарт-классе, +1,3%, цены здесь находятся на уровне 113,7 тыс. руб./кв.м, средняя цена на сегмент бизнес осталась на прежнем уровне — 244,9 тыс. руб./кв.м. Незначительное снижение было отмечено в премиум-классе (-2,6%) до 486,6 тыс. руб./кв.м, в элитном сегменте зафиксирован наибольший рост (4,7%) до 858,5 тыс. руб./кв.м.

В ЦАО традиционно отмечена наиболее высокая средняя цена — 576,8 тыс. руб./кв.м, по сравнению с мартом она выросла на 1,6%. На втором месте ЗАО, в котором показатель составил 245,3 тыс. руб./кв.м, замыкает тройку лидеров САО, в котором средний уровень цен снизился на 5,7% до 234,2 тыс. руб./кв.м. Самый низкий показатель в ЗелАО — 91,5 тыс. руб./кв.м.