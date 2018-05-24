ЧМ-2018: В Самаре открылся первый люкс-отель

Специально к чемпионату мира по футболу 2018 в Самаре открылись первая гостиница класса люкс — Lotte и самый крупный стадион "Самара Арена", сообщает компания CBRE.

Эксперты отмечают, что Чемпионат мира по футболу дал мощный импульс к развитию регионов России, и прежде всего принимающих городов. В середине мая в Самаре открылся первый международный отель 5 звезд — отель Lotte на 192 номера.

По данным компании CBRE, долгое время на гостиничном рынке Самары было представлено только 2 международных брендированных отеля. Также в городе работала гостиница Azimut Самара, которая в настоящее время закрыта на реконструкцию.

По словам заместителя директора CBRE Татьяны Беловой, в период проведения чемпионата на рынке, бесспорно, будет наблюдаться оживление. Очевидно, что выход на рынок гостиницы высокой ценовой категории Lotte улучшит имидж города в целом.

Напомним, что Самара вошла в список 11 городов, в которых состоятся матчи ЧМ — 2018 года по футболу. Согласно жеребьевке в Самаре состоится 6 матчей: четыре игры группового этапа и по одной игре 1/8 и 1/4 финала.

В конце апреля был введен в эксплуатацию самый крупный в России, построенный к чемпионату мира, стадион "Самара Арена" общей площадью 156 000 кв.м на 45 000 зрителей, который по завершении чемпионата станет домашней ареной одного из самых популярных футбольных клубов в России "Крылья Советов".