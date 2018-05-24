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Источник Правда.Ру

"Первичка" бизнес-класса рядом с МКАД стоит на 23% ниже

Экономика » Недвижимость

Средняя цена квадратного метра в новостройках бизнес-класса рядом с МКАД составляет 217,9 тысяч рублей, что меньше на 23% от среднего значения по городу, сообщает компания "Азбука Жилья".

Эксперты отмечают, что на районы, которые расположены на окраинах города, приходится 37% от общего объема предложения новостроек массового сегмента в границах "старой" Москвы. В разрезе по округам 74% от всего объема предложения новостроек сосредоточено в районах, входящих в состав САО, ЗАО и ЮАО.

По данным компании "Азбука Жилья", с учетом удаленного от центра расположения средняя стоимость 1 кв.м в объектах комфорт-класса меньше, чем в среднем по Москве на 4%, и составляет 153,9 тысяч рублей. Средняя цена в бизнес-классе составляет 217,9 тысяч рублей, что меньше на 23% от среднего значения по городу.

В тройку районов с наиболее высокой средней стоимостью входят Тимирязевский (240,8 тыс. руб.), Ясенево (236,4 тыс. руб.) и Строгино (234,6 тыс. руб.). Минимальный средней размер стоимости квадратного метра отмечен в новостройках районов Бирюлево Восточное (128,1 тыс. руб.), Западное Дегунино (139,9 тыс. руб.) и Чертаново Южное (142,2 тыс. руб.).

По словам генерального директора компании "Азбука Жилья" Владимира Каширцева, развитию проектов будет способствовать открытие новых станций метро. Это особенно актуально для ЗАО, в районе Мичуринского проспекта. В настоящий момент Калинино-Солнцевская линия продлена до станции "Раменки". В одноименном районе на сегодняшний день реализуется 8 жилых комплексов. В то время как в конце 2017 года было 5. Плюс в той же локации заявлено о потенциальном старте еще двух жилых проектов, подчеркнул Владимир Каширцев.

Напомним, что всего в Москве 36 районов, границы которых выходят на МКАД. В настоящий момент реализация новостроек ведется только в 25. Общий объем предложения на первичном жилом рынке удаленных районов составляет 10,2 тысячи квартир или 635,8 тысяч квадратных метров из расчета суммарной площади квартир. Четверть предложения рынка новостроек без учета элитного сегмента сконцентрировано в районах у МКАД. За 2017 год список районов, где реализуются новые жилые комплексы, увеличился на 4 района, а с начала 2018 года этот список пополнился еще одним районом — Зябликово.

 

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Темы МКАД жилье район квартиры недвижимость строительство новостройки Москвы
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