Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Самая дорогая квартира в Москве стоит более 1 млрд рублей

Экономика » Недвижимость

Бюджет покупки самой дорогой квартиры в центре столичного мегаполиса достигает почти 1 млрд 131 млн руб., сообщает "МИЭЛЬ-Новостройки".

Эксперты компании составили ТОП-5 самых роскошных и дорогих квартир в новостройках в старых границах Москвы. По данным базы объектов "МИЭЛЬ-Новостройки", 4 из 5 объектов — это восьмикомнатные квартиры, расположенные в комплексах Таганского района и один — пятикомнатная квартира в районе Арбат.

Замыкает пятерку самых дорогих квартир Москвы в старых границах пятикомнатный лот площадью 325 кв.м в элитном комплексе "Дом на Хлебном" в Хлебниковском переулке. Стоимость квадратного метра данного объекта составляет примерно 1,6 млн руб., а бюджет покупки — почти 520 млн руб.

На четвертом месте — восьмикомнатная квартира площадью 350 кв.м, расположенная в комплексе премиум-класса "Котельнический" в 4-ом Котельническом переулке. Цена лота почти 522 млн руб., а вот стоимость кв.м немного поменьше — примерно 1,5 млн руб.

По словам генерального директора компании "МИЭЛЬ-Новостройки" Натальи Шаталиной, более высокий бюджет покупки вовсе не означает, что стоить квадратный метр также будет дороже. Как правило, увеличение общей площади квартиры ведет к уменьшению стоимости квадратного метра, причем, это правило действует независимо от класса жилья, подчеркнула Наталья Шаталина.

В тройку лидеров по стоимости вошли три восьмикомнатные квартиры элитного Клубного дома "На Котельнической набережной, 21". На третьем месте расположилась квартира площадью 478 кв.м за 860,4 млн руб. Стоимость квадратного метра данного лота составила примерно 1,8 млн руб.

Второе место досталось лоту площадью 459 кв.м и общей стоимостью 918 млн руб. Стоимость квадратного метра данной квартиры составляет почти 2 млн руб.

Победителем ТОП-5 самых дорогих квартир Москвы стал объект площадью почти 515 кв.м. Цена кв.м лота составляет примерно 2,2 млн рублей. Это на 400 тысяч меньше бюджета покупки самой недорогой квартиры-студии, которую можно приобрести в "старой" Москве (почти 2,6 млн руб.). Бюджет покупки самого дорогого объекта достигает почти 1 млрд 131 млн руб. За эту стоимость можно приобрести примерно 440 самых недорогих квартир, сообщает "МИЭЛЬ-Новостройки".

 

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы цена центр Москва квартира недвижимость элитное жилье строительство
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Астролог: рожденные 24.05 скрытны
Оренбург
Оренбург - уникальный великий город-ошибка
США и Канада
Генералы требовали от Кеннеди начала ядерной войны. Как это было
Читательский топ
Власти США потребовали отобрать у русских веру в Бога
В провинции начали пороть псевдовоенных-попрошаек
Россия поможет Донбассу в войне с Украиной "по-тихому"
Atlantic Resolve: США запускают план "Барбаросса" против России
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
Новости Все >
С 1 июля россияне могут не найти на прилавках привычных продуктов
В США объяснили, почему гигантский бюджет Пентагона не дает превосходства над Россией
Израиль ждет Абрамовича после проблем в Британии
В ПФР назвали самых старых работающих пенсионеров России
На Украине взбунтовались "черные береты". Чем все закончилось
Меркель признала неспособность Европы противостоять США
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Политика
Власти США потребовали отобрать у русских веру в Бога

Комиссия по международной религиозной свободе, базирующаяся в США, выступила с заявлением, в котором признала нашу страну "вызывающей особое беспокойство".

Власти США потребовали отобрать у русских веру в Бога
В провинции начали пороть псевдовоенных-попрошаек
Общество
В провинции начали пороть псевдовоенных-попрошаек
Украина
Россия поможет Донбассу в войне с Украиной "по-тихому"
США и Канада
Atlantic Resolve: США запускают план "Барбаросса" против России
Политика
Власти США потребовали отобрать у русских веру в Бога

Комиссия по международной религиозной свободе, базирующаяся в США, выступила с заявлением, в котором признала нашу страну "вызывающей особое беспокойство".

Власти США потребовали отобрать у русских веру в Бога
Atlantic Resolve: США запускают план "Барбаросса" против России
США и Канада
Atlantic Resolve: США запускают план "Барбаросса" против России
Украина
Россия поможет Донбассу в войне с Украиной "по-тихому"
Южная Америка
Венесуэла: победил не Мадуро, победил социализм
Политика
Власти США потребовали отобрать у русских веру в Бога

Комиссия по международной религиозной свободе, базирующаяся в США, выступила с заявлением, в котором признала нашу страну "вызывающей особое беспокойство".

Власти США потребовали отобрать у русских веру в Бога
В ДНР объявили о провале украинских атак под Горловкой
Украина
В ДНР объявили о провале украинских атак под Горловкой
Министерство обороны
Пентагон: русские С-400 снесут авиацию США в первый день войны
Мир
Принц Уильям: африканцы должны прекратить рожать
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 24.05 скрытны Соломон Соловьев Любовь Степушова Контрсанкция на Booking.com вышла комом, а идея отличная Любовь Степушова Дарья Касьянова По-японски вкусно... Или? Дарья Касьянова
Комментарии
Иначе катастрофа: принципы питания человека предложено изменить как можно скорее
"Майский указ" Путина реализуют на пенсионные деньги
Илон Маск стал на сторону Pravda
В США объяснили, почему гигантский бюджет Пентагона не дает превосходства над Россией
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Меркель признала неспособность Европы противостоять США
Власти США потребовали отобрать у русских веру в Бога
России предложили побыстрее разорвать договор о дружбе с Украиной
В Госдуме осудили идею запрета депутатам отдыхать в "санкционных" странах
Иначе катастрофа: принципы питания человека предложено изменить как можно скорее
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
СМИ: США готовились объявить Россию "спонсором терроризма", но передумали
Адмирал США: Второй флот готов топить русских в Атлантике
В Кремле назвали два главных условия мирного договора с Японией
Грузия объявила, что готова вступить в НАТО и ждет приглашения
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Власти США потребовали отобрать у русских веру в Бога
Россия поможет Донбассу в войне с Украиной "по-тихому"
Россия поможет Донбассу в войне с Украиной "по-тихому"
Россия поможет Донбассу в войне с Украиной "по-тихому"
США и Канада
Генералы требовали от Кеннеди начала ядерной войны. Как это было

В 1950-е годы в США среди деревенских парней была распространена игра “Цыпленок”. Ее суть заключалась в том, что парни садились в автомобили и ехали друг другу навстречу, лоб в лоб, достаточно быстро. Тот, кто в последний момент решал избежать столкновения и сворачивал, впоследствии получал кличку Цыпленок. Мировая геополитика похожа на эту игру.

Генералы требовали от Кеннеди начала ядерной войны. Как это было
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
Евросоюз
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
Неожиданно: величайшая стратегия России XXI века
Новости Африки
Неожиданно: величайшая стратегия России XXI века
Почему Америку преследуют военные неудачи
США и Канада
Почему Америку преследуют военные неудачи
Венесуэла: победил не Мадуро, победил социализм
Южная Америка
Венесуэла: победил не Мадуро, победил социализм
Улицы разбитых Скрипалей
Мир
Улицы разбитых Скрипалей
Бить Запад надо с такой силой, чтобы он уже не встал
Мир
Бить Запад надо с такой силой, чтобы он уже не встал
Как американские деньги попадают к террористам? Расследование
США и Канада
Как американские деньги попадают к террористам? Расследование
Территориям бывшего СССР не хватает русского генерал-губернатора
Бывший СССР
Территориям бывшего СССР не хватает русского генерал-губернатора
Почему Европа стесняется сделать "подарок Путину"
Евросоюз
Почему Европа стесняется сделать "подарок Путину"
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался