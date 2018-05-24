Самая дорогая квартира в Москве стоит более 1 млрд рублей

Бюджет покупки самой дорогой квартиры в центре столичного мегаполиса достигает почти 1 млрд 131 млн руб., сообщает "МИЭЛЬ-Новостройки".

Эксперты компании составили ТОП-5 самых роскошных и дорогих квартир в новостройках в старых границах Москвы. По данным базы объектов "МИЭЛЬ-Новостройки", 4 из 5 объектов — это восьмикомнатные квартиры, расположенные в комплексах Таганского района и один — пятикомнатная квартира в районе Арбат.

Замыкает пятерку самых дорогих квартир Москвы в старых границах пятикомнатный лот площадью 325 кв.м в элитном комплексе "Дом на Хлебном" в Хлебниковском переулке. Стоимость квадратного метра данного объекта составляет примерно 1,6 млн руб., а бюджет покупки — почти 520 млн руб.

На четвертом месте — восьмикомнатная квартира площадью 350 кв.м, расположенная в комплексе премиум-класса "Котельнический" в 4-ом Котельническом переулке. Цена лота почти 522 млн руб., а вот стоимость кв.м немного поменьше — примерно 1,5 млн руб.

По словам генерального директора компании "МИЭЛЬ-Новостройки" Натальи Шаталиной, более высокий бюджет покупки вовсе не означает, что стоить квадратный метр также будет дороже. Как правило, увеличение общей площади квартиры ведет к уменьшению стоимости квадратного метра, причем, это правило действует независимо от класса жилья, подчеркнула Наталья Шаталина.

В тройку лидеров по стоимости вошли три восьмикомнатные квартиры элитного Клубного дома "На Котельнической набережной, 21". На третьем месте расположилась квартира площадью 478 кв.м за 860,4 млн руб. Стоимость квадратного метра данного лота составила примерно 1,8 млн руб.

Второе место досталось лоту площадью 459 кв.м и общей стоимостью 918 млн руб. Стоимость квадратного метра данной квартиры составляет почти 2 млн руб.

Победителем ТОП-5 самых дорогих квартир Москвы стал объект площадью почти 515 кв.м. Цена кв.м лота составляет примерно 2,2 млн рублей. Это на 400 тысяч меньше бюджета покупки самой недорогой квартиры-студии, которую можно приобрести в "старой" Москве (почти 2,6 млн руб.). Бюджет покупки самого дорогого объекта достигает почти 1 млрд 131 млн руб. За эту стоимость можно приобрести примерно 440 самых недорогих квартир, сообщает "МИЭЛЬ-Новостройки".