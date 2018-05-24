Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Спрос на московские апартаменты вырос на 35%

Экономика » Недвижимость

Спрос на апартаменты Москвы в I квартале 2018 года вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. По данным компании "Метриум", наибольший прирост сделок с данным форматом жилья зафиксирован в комплексах бизнес- и премиум-класса.

В I квартале 2018 года общая площадь приобретенных столичных апартаментов по договорам долевого участия (ДДУ) достигла 50 тыс. кв.м. против 37 тыс. годом ранее. Таким образом, в целом по сегменту покупательская активность возросла на 35%, отмечают эксперты.

Наиболее заметную динамику продемонстрировали объекты в комплексах бизнес- и премиум-класса, где количество заключенных ДДУ в I квартале 2018 года увеличилось на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество сделок с апартаментами комфорт-класса выросло на 40%. Относительно замедленную динамику продемонстрировали объекты элитного сегмента, спрос на которые увеличился за год только на 15%.

По данным "Метриум", в I квартале 2018 года почти половина всех проданных апартаментов Москвы относилась к бизнес-классу (46%). Вторым по популярности сегментом стал комфорт-класс, где было заключено 43% всех сделок. На элитные и премиальные апартаменты пришлось соответственно только 8% и 3% всех сделок.

По словам генерального директора компании "Метриум" Натальи Кругловой, динамика спроса свидетельствует о том, что формат апартаментов привлекает большой интерес покупателей в Москве. Особенно красноречиво об этом свидетельствует тот факт, что увеличение сделок зафиксировано во всех сегментах, а это значит, что каждый из них обладает своими важными конкурентными преимуществами по сравнению с аналогичными объектами в классическом формате жилья.

Активность покупателей на рынке апартаментов была обусловлена не только повышением доступности ипотеки, но и заявлениями властей о намерении урегулировать статус данного типа жилья, подчеркнула Наталья Круглова.

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы жилье Москва апартаменты недвижимость строительство
Обсудить
Актуальная аналитика
Оренбург
Оренбург - уникальный великий город-ошибка
США и Канада
Генералы требовали от Кеннеди начала ядерной войны. Как это было
Бизнес
Контрсанкция на Booking.com вышла комом, а идея отличная
Читательский топ
Власти США потребовали отобрать у русских веру в Бога
В провинции начали пороть псевдовоенных-попрошаек
Россия поможет Донбассу в войне с Украиной "по-тихому"
Atlantic Resolve: США запускают план "Барбаросса" против России
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
Новости Все >
Израиль ждет Абрамовича после проблем в Британии
В ПФР назвали самых старых работающих пенсионеров России
На Украине взбунтовались "черные береты". Чем все закончилось
Меркель признала неспособность Европы противостоять США
Госсекретарь США рассказал об огромных усилиях в борьбе с Россией
Грузия объявила, что готова вступить в НАТО и ждет приглашения
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Политика
Власти США потребовали отобрать у русских веру в Бога

Комиссия по международной религиозной свободе, которая базируется в США, выступила с заявлением, в котором признала нашу страну вызывающей особое беспокойство.

Власти США потребовали отобрать у русских веру в Бога
В провинции начали пороть псевдовоенных-попрошаек
Общество
В провинции начали пороть псевдовоенных-попрошаек
Украина
Россия поможет Донбассу в войне с Украиной "по-тихому"
США и Канада
Atlantic Resolve: США запускают план "Барбаросса" против России
Политика
Власти США потребовали отобрать у русских веру в Бога

Комиссия по международной религиозной свободе, которая базируется в США, выступила с заявлением, в котором признала нашу страну вызывающей особое беспокойство.

Власти США потребовали отобрать у русских веру в Бога
Atlantic Resolve: США запускают план "Барбаросса" против России
США и Канада
Atlantic Resolve: США запускают план "Барбаросса" против России
Украина
Россия поможет Донбассу в войне с Украиной "по-тихому"
Южная Америка
Венесуэла: победил не Мадуро, победил социализм
Политика
Власти США потребовали отобрать у русских веру в Бога

Комиссия по международной религиозной свободе, которая базируется в США, выступила с заявлением, в котором признала нашу страну вызывающей особое беспокойство.

Власти США потребовали отобрать у русских веру в Бога
В ДНР объявили о провале украинских атак под Горловкой
Мир
В ДНР объявили о провале украинских атак под Горловкой
Наука и техника
Пентагон: русские С-400 снесут авиацию США в первый день войны
Мир
Принц Уильям: африканцы должны прекратить рожать
Любовь Степушова Контрсанкция на Booking.com вышла комом, а идея отличная Любовь Степушова Соломон Соловьев Астролог: рожденные 23.05 притягательны Соломон Соловьев Дарья Касьянова По-японски вкусно... Или? Дарья Касьянова
Комментарии
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
Путин рассказал, почему не поддержал ГКЧП
Умирающий Маккейн потребовал уничтожить Путина и Россию
Видео: ветеран спецназа США обалдел от русского автомата
Как Украина опозорилась со взносом в Совет Европы
Как Украина опозорилась со взносом в Совет Европы
Грузия объявила, что готова вступить в НАТО и ждет приглашения
Грузия объявила, что готова вступить в НАТО и ждет приглашения
Грузия объявила, что готова вступить в НАТО и ждет приглашения
ПВО уничтожит дроны и разведчики НАТО над Крымом
Грузия объявила, что готова вступить в НАТО и ждет приглашения
Грузия объявила, что готова вступить в НАТО и ждет приглашения
Грузия объявила, что готова вступить в НАТО и ждет приглашения
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Грузия объявила, что готова вступить в НАТО и ждет приглашения
В провинции начали пороть псевдовоенных-попрошаек
В Латвии готовят тотальный запрет на русский язык
В Латвии готовят тотальный запрет на русский язык
Грузия объявила, что готова вступить в НАТО и ждет приглашения
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
В Госдуме осудили идею запрета депутатам отдыхать в "санкционных" странах
США и Канада
Генералы требовали от Кеннеди начала ядерной войны. Как это было

В 1950-е годы в США, среди деревенских парней была распространена игра “Цыпленок”. Её суть заключалась в том, что парни садились в автомобили и ехали друг другу навстречу, лоб в лоб, достаточно быстро. Тот, кто в последний момент решал избежать столкновения и сворачивал, впоследствии получал кличку Цыпленок.

Генералы требовали от Кеннеди начала ядерной войны. Как это было
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
Евросоюз
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
Неожиданно: величайшая стратегия России XXI века
Новости Африки
Неожиданно: величайшая стратегия России XXI века
Почему Америку преследуют военные неудачи
США и Канада
Почему Америку преследуют военные неудачи
Венесуэла: победил не Мадуро, победил социализм
Южная Америка
Венесуэла: победил не Мадуро, победил социализм
Улицы разбитых Скрипалей
Мир
Улицы разбитых Скрипалей
Бить Запад надо с такой силой, чтобы он уже не встал
Мир
Бить Запад надо с такой силой, чтобы он уже не встал
Как американские деньги попадают к террористам? Расследование
США и Канада
Как американские деньги попадают к террористам? Расследование
Территориям бывшего СССР не хватает русского генерал-губернатора
Бывший СССР
Территориям бывшего СССР не хватает русского генерал-губернатора
Почему Европа стесняется сделать "подарок Путину"
Евросоюз
Почему Европа стесняется сделать "подарок Путину"
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался