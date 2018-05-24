Спрос на московские апартаменты вырос на 35%

Спрос на апартаменты Москвы в I квартале 2018 года вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. По данным компании "Метриум", наибольший прирост сделок с данным форматом жилья зафиксирован в комплексах бизнес- и премиум-класса.

В I квартале 2018 года общая площадь приобретенных столичных апартаментов по договорам долевого участия (ДДУ) достигла 50 тыс. кв.м. против 37 тыс. годом ранее. Таким образом, в целом по сегменту покупательская активность возросла на 35%, отмечают эксперты.

Наиболее заметную динамику продемонстрировали объекты в комплексах бизнес- и премиум-класса, где количество заключенных ДДУ в I квартале 2018 года увеличилось на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество сделок с апартаментами комфорт-класса выросло на 40%. Относительно замедленную динамику продемонстрировали объекты элитного сегмента, спрос на которые увеличился за год только на 15%.

По данным "Метриум", в I квартале 2018 года почти половина всех проданных апартаментов Москвы относилась к бизнес-классу (46%). Вторым по популярности сегментом стал комфорт-класс, где было заключено 43% всех сделок. На элитные и премиальные апартаменты пришлось соответственно только 8% и 3% всех сделок.

По словам генерального директора компании "Метриум" Натальи Кругловой, динамика спроса свидетельствует о том, что формат апартаментов привлекает большой интерес покупателей в Москве. Особенно красноречиво об этом свидетельствует тот факт, что увеличение сделок зафиксировано во всех сегментах, а это значит, что каждый из них обладает своими важными конкурентными преимуществами по сравнению с аналогичными объектами в классическом формате жилья.

Активность покупателей на рынке апартаментов была обусловлена не только повышением доступности ипотеки, но и заявлениями властей о намерении урегулировать статус данного типа жилья, подчеркнула Наталья Круглова.