В центре Москвы почти не осталось свободных площадей ﻿

Доля свободных помещений на основных торговых улицах Москвы сократилась за первые три месяца 2018 года на 0,6 п.п. и составила 8,4%, сообщает компания JLL. Уровень вакантности основных торговых коридоров снизился до значения начала 2017 года, когда показатель достиг минимума перед началом летней реконструкции центральных улиц Москвы.

Наибольшее изменение вакантности за 1-й квартал 2018 года продемонстрировал северный участок Садового кольца (от станции метро "Маяковская" до станции метро "Курская"), где показатель снизился на 6,9 п.п., до 13,2%. Среди новых арендаторов на данном отрезке — супермаркеты небольших форматов, салоны красоты и банки. В целом средняя доля свободных помещений по Садовому кольцу за прошедший квартал снизилась с 11,7% до 9,5%, отмечает JLL.

По данным аналитиков, помимо Садового кольца, показатели которого восстанавливаются после завершения реконструкции, лидерами по динамике заполняемости за прошедший квартал стали улицы Тверская и Маросейка, где вакантность снизилась на 2,5 и 2,2 п.п., до 5,8% и 10,0% соответственно.

По словам руководителя отдела стрит-ритейла компании JLL в Москве Юлии Назаровой, в числе основных трендов на рынке центрального стрит-ритейла Москвы — увеличение доли ресторанов и кафе до 33,5% в 1-м квартале 2018 года при снижении объема fashion-операторов. Доля магазинов одежды, обуви и аксессуаров на основных торговых улицах постепенно уменьшается на протяжении последних лет — с 15% в 2015 году до 10,5% на конец марта 2018 года.

Завершение благоустройства основных торговых коридоров и их заполнение новыми операторами завершило формирование профилей данных улиц. Восстановление заполняемости после окончания работ идет достаточно планомерно, зачастую приводя к увеличению доли сетевых, качественных операторов. Так, в Москве уже сформировались основные локации расположения кафе и ресторанов, являющиеся привлекательными как для жителей Москвы, так и для туристов. Ключевые ресторанные улицы Москвы уже сейчас имеют минимальную вакантность — около 3% на Мясницкой, Покровке, в районе Патриарших прудов, а в Камергерском переулке незанятые помещения в принципе отсутствуют, подчеркнула Юлия Назарова.