18 муниципалитетов примут участие в проекте "Умный город"

Для участия в пилотном проекте программы "Умный город" отобраны 18 муниципалитетов. Об этом сообщил глава Минстроя России Михаил Мень на конференции "Smart City" издательского дома "Коммерсантъ".

По словам Михаила Меня, среди восемнадцати муниципальных образований, на территориях которых будут опробованы "умные решения", Воронеж, Великий Новгород, Евпатория, Пермь, Новосибирск. В выбранных городах будут протестированы комплексные технологические решения и точечные разработки. Например, мобильные приложения для управляющих компаний, синхронизированные с ГИС ЖКХ.

Все решения в конечном итоге направлены на то, чтобы сделать комфортнее повседневную жизнь граждан нашей страны, отметил Михаил Мень. По словам главы ведомства, решения, которые докажут свою эффективность, будут в дальнейшем тиражированы в других городах страны.

Проект "Умный город" базируется на 5 ключевых принципах: ориентация на человека, технологичность городской инфраструктуры, повышение качества управления городскими ресурсами, комфортная и безопасная среда, акцент на экономической эффективности, в том числе, сервисной составляющей городской среды.

В рамках реализации данных принципов могут быть внедрены механизмы стимулирования. "К примеру, сегодня на дом, в котором на общедомовом собрании жильцов принято решение о проведении энергоэффективного капитального ремонта, могут быть выделены дополнительные средства — федеральные субсидии до 5 млн рублей. Как мы знаем, такой ремонт дороже, но в перспективе он приведет к снижению размера ежемесячных коммунальных платежей. Такой же механизм можно обсуждать и при внедрении инновационных цифровых решений в управление домом", — пояснил глава Минстроя России.