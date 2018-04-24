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Источник Правда.Ру

Квартиры рядом с новыми станциями метро дорожают

Экономика » Недвижимость

Рост стоимости 1 квадратного метра вторичного жилья в Москве сразу после открытия новых станций метро в среднем составлял 4%, сообщает "Азбука жилья". Наибольший рост наблюдался в зоне у метро Ломоносовский проспект (6%) и Ховрино (5%).

Эксперты компании "Азбука жилья" проанализировали степень влияния открывшихся за последний год станций метро на вторичный рынок столицы. Всего с начала весны 2017 года и по сегодняшний день было запущено 12 новых станций метро.

Открывались они, преимущественно, группами: в марте 2017 года — 3 станции Солнцевской линии (Раменки, Ломоносовский проспект, Минская); в феврале 2018 года — первые 5 станций Большой кольцевой линии (Деловой центр, Шелепиха, Хорошевская, ЦСКА, Петровский парк); в марте 2018 года — 3 станции Люблинско-Дмитровской линии (Селигерская, Верхние Лихоборы, Окружная). Исключением является только станция Ховрино, которая открылась в конце декабря 2017 года.

По словам генерального директора компании "Азбука Жилья" Владимира Каширцева, востребованность новых станций определяется тем, насколько удобно и быстро теперь жители районов будут добираться до метро.

Станции Большой кольцевой линии, которые в будущем станут важной артерией метрополитена, сейчас не улучшают ситуацию в районах расположения. Они открылись вблизи уже существовавших ранее станций. Среди них можно выделить только станцию ЦСКА, которая расположена в глубине жилого района Хорошевский. Здесь наблюдалась положительная динамика стоимости квадратного метра. При этом открытие станции Минская, которая расположена вне основной жилой застройки, слабо повлияла на стоимость жилья, отметил Владимир Каширцев.

По данным аналитиков, стабильно положительной динамикой характеризуется зона в окружении станции метро Раменки. Отмечается, что речь идет не в целом о районе, а только о домах, расположенных в пешеходной доступности от новой станции. В ближайшее время можно ожидать положительную динамику у станции Селигерская. Характеристики ее расположения схожи со станцией Раменки. Ранее до зоны ее размещения приходилось долго добираться от существовавших станций.

На основании заявления Правительства Москвы в 2018 году ожидается открытие еще 17 станций московской подземки, что также повлияет на стоимость жилья в ряде локаций. К наиболее актуальным станциям можно отнести строящиеся станции Мичуринский проспект и Очаково Солнцевской линии, которые будут обслуживать удаленные районы вблизи МКАД, а также станции, продолжающие эту же ветку до районов Солнцево и Ново-Переделкино, подчеркнул Владимир Каширцев.

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Темы жилье метро Москва станция квартиры недвижимость строительство
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