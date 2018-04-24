Аренда элитных квартир в Москве снизилась до 650 тыс. рублей

В апреле топовая арендная ставка элитного жилья в Москве уменьшилась, приблизившись к показателю января, и составила 650 тыс. рублей в месяц, сообщает ИНКОМ-Недвижимость. Это на 150 тыс. рублей ниже, чем в феврале и марте этого года.

Специалисты Департамента аренды квартир компании ИНКОМ-Недвижимость представили рейтинг наиболее высокобюджетных предложений найма в столице. На первом месте среди эксклюзивных лотов на московском рынке аренды жилья — объект за 650 тысяч рублей. Квартира площадью 215 кв.м расположена в современном клубном ЖК "Новая Остоженка" в 1-м Зачатьевском переулке, недалеко от станции метро "Кропоткинская". Жилплощадь обустроена полным комплектом современной высококачественной мебели и бытовой техники, установлена централизованная система кондиционирования, пол — с подогревом. Придомовая территория огорожена и охраняется. В стоимость найма квартиры также входит машино-место в подземном паркинге.

Второе место занимает лот с арендной ставкой 600 тысяч рублей: это апартаменты в башне "Москва" в ММДЦ "Москва-Сити". Дизайн объекта площадью 190 кв.м выполнен по эксклюзивному авторскому проекту, меблировка — от ведущих мировых брендов, произведена на заказ, кухня оборудована встроенным гарнитуром с полным комплектом бытовой техники.

"Бронза" — у квартиры, предлагаемой внаем за 500 тысяч рублей: она расположена в элитном ЖК "Парк Палас" в Хилковом переулке, в районе станции метро "Парк культуры". Площадь объекта — 161 кв.м, треть из которых занимает студия (столовая-гостиная); в квартире имеется гардеробная комната, 3 санузла. Кухня укомплектована гарнитуром со встроенной бытовой техникой. Два машино-места в подземном паркинге — бонус для квартирантов на весь период найма, сообщает ИНКОМ-Недвижимость.