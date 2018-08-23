Треть подмосковной "загородки" покупает молодежь

Треть объектов на подмосковной недвижимости приобретают покупатели в возрасте до 35 лет, отмечают эксперты компании ИНКОМ-Недвижимость. 90% сделок осуществляется с привлечением ипотеки и trade-in.

Число молодых клиентов на "загородке" достигает сейчас 32%. Самые "ранние" из них совершили покупку в 25 лет. 43% сделок заключается с клиентами в возрасте от 36 до 50 лет, 25% — старше 50-ти.

Особой популярностью у молодежи пользуются таунхаусы площадью до 100 кв.м в поселках ближайшего Подмосковья. Чтобы добраться до дома или работы, молодые люди используют каршеринг.

Свободные средства для покупки загородного жилья есть в наличии только у 10% клиентов в возрасте до 35 лет. Остальная часть прибегает к помощи ипотеки или trade-in.

По мнению аналитиков, на выбор молодых людей в значительной мере влияет мода на европейский лайфстайл, подразумевающий проживание в загородном доме.

По словам руководителя офиса "Сретенское" Департамента загородной недвижимости ИНКОМ-Недвижимость Антона Архипова, среди молодых покупателей загородного жилья много фрилансеров и начинающих предпринимателей.

"У таких людей часто свободный график работы и нет нужды ежедневно ездить в столицу. А еще в загородном доме они могут обустроить личный кабинет, что не всегда возможно в условиях городской квартиры", — подчеркнул Антон Архипов.