Треть объектов на подмосковной недвижимости приобретают покупатели в возрасте до 35 лет, отмечают эксперты компании ИНКОМ-Недвижимость. 90% сделок осуществляется с привлечением ипотеки и trade-in.
Число молодых клиентов на "загородке" достигает сейчас 32%. Самые "ранние" из них совершили покупку в 25 лет. 43% сделок заключается с клиентами в возрасте от 36 до 50 лет, 25% — старше 50-ти.
Особой популярностью у молодежи пользуются таунхаусы площадью до 100 кв.м в поселках ближайшего Подмосковья. Чтобы добраться до дома или работы, молодые люди используют каршеринг.
Свободные средства для покупки загородного жилья есть в наличии только у 10% клиентов в возрасте до 35 лет. Остальная часть прибегает к помощи ипотеки или trade-in.
По мнению аналитиков, на выбор молодых людей в значительной мере влияет мода на европейский лайфстайл, подразумевающий проживание в загородном доме.
По словам руководителя офиса "Сретенское" Департамента загородной недвижимости ИНКОМ-Недвижимость Антона Архипова, среди молодых покупателей загородного жилья много фрилансеров и начинающих предпринимателей.
"У таких людей часто свободный график работы и нет нужды ежедневно ездить в столицу. А еще в загородном доме они могут обустроить личный кабинет, что не всегда возможно в условиях городской квартиры", — подчеркнул Антон Архипов.
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