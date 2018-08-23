Динамика доходности отелей двух столиц в летние месяцы достигала почти 400%, говорится в исследовании компании JLL. Под влиянием прошедшего мундиаля гостиничный бизнес в стране получил небывалый импульс.
Эксперты отмечают, что на гостиничных рынках двух российских столиц лето 2018 года прошло под знаком ЧМ-2018. Правда, на отели Москвы и Санкт-Петербурга чемпионат мира повлиял по-разному.
Больше всего крупномасштабное событие этого года повлияло на тарифы. Так, средняя цена за номер (ADR) за месяцы чемпионата в среднем по Москве достигла 22,6 тыс. руб. Это в три раза выше, чем в аналогичный период 2017 года (7,4 тыс. руб.). Северная столица также воспользовалась ажиотажным спросом: там отельеры по итогам первых двух летних месяцев подняли цены на 30% по сравнению с 2017 годом, до 13,5 тыс. рублей за ночь.
По словам руководителя департамента гостиничного бизнеса компании JLLТатьяны Веллер, июль в целом продолжил тенденции, заданные июнем. Но сразу после чемпионата спрос схлынул. Основная часть болельщиков практически сразу вернулась к себе домой, а не осталась в городе, чтобы посмотреть достопримечательности уже просто в качестве туристов.
Тем не менее, отели смогли в значительной мере увеличить свои доходы за время подготовки к чемпионату, и в месяцы его проведения. Рекордсменами за два месяца соревнований среди сегментов гостиничного рынка в Москве по динамике загрузки были люксовые отели. Доходность самых дорогих номеров достигала 400%.
В отличие от Москвы, в северной столице самым доходным сегментом стал средний класс гостиниц с увеличением уровнем прибыли на 41% (до 7,2 тыс. руб.)
Аналитики сходятся во мнении, что в ближайшие годы повторить такой результат российские столицы вряд ли смогут и рекорды прошедшего лета останутся приятными воспоминаниями для отельеров.
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