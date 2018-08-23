Росреестр усиливает электронный сервис

Востребованность у участников рынка недвижимости электронных сервисов Росреестра возросла, сообщает пресс-служба ведомства.

Количество заявлений о государственной регистрации прав, поданных в электронном виде в первом полугодии выросло 2,7 раза.

За отчетный период общее количество внесенных в ЕГРН записей об ипотеке выросло по сравнению с январем-июнем 2017 года на 15% и составило 1 455 505 (в январе-марте 2017 года — 1 266 528 записей).

В январе-июне 2018 года ведомство зарегистрировало 338 433 договора долевого строительства, что на 10% больше, чем в январе-июне 2017 года.

За первое полугодие в среднем по Российской Федерации доля приостановлений составила 3,29%, отказов — 0,68% (по итогам 2017 года доля приостановлений при регистрации прав составляла — 4,93%, доля отказов при проведении этой процедуры — 1,00%).

По сообщению Росреестра, с целью развития "бесконтактных технологий" ведомство постепенно передает в МФЦ функции по приему-выдаче документов на оказание услуг. Для повышения качества работы многофункциональных центров Росреестр при взаимодействии с органами власти проводит обучение сотрудников МФЦ.