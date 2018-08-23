Востребованность у участников рынка недвижимости электронных сервисов Росреестра возросла, сообщает пресс-служба ведомства.
Количество заявлений о государственной регистрации прав, поданных в электронном виде в первом полугодии выросло 2,7 раза.
За отчетный период общее количество внесенных в ЕГРН записей об ипотеке выросло по сравнению с январем-июнем 2017 года на 15% и составило 1 455 505 (в январе-марте 2017 года — 1 266 528 записей).
В январе-июне 2018 года ведомство зарегистрировало 338 433 договора долевого строительства, что на 10% больше, чем в январе-июне 2017 года.
За первое полугодие в среднем по Российской Федерации доля приостановлений составила 3,29%, отказов — 0,68% (по итогам 2017 года доля приостановлений при регистрации прав составляла — 4,93%, доля отказов при проведении этой процедуры — 1,00%).
По сообщению Росреестра, с целью развития "бесконтактных технологий" ведомство постепенно передает в МФЦ функции по приему-выдаче документов на оказание услуг. Для повышения качества работы многофункциональных центров Росреестр при взаимодействии с органами власти проводит обучение сотрудников МФЦ.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Употребление на завтрак овсяной каши поможет снизить уровень холестерина в крови, похудеть и даже избежать рака.
Новый санкционный сезон, который открывает Вашингтон, не мог оставить равнодушными российских демократов. Вот и Михаил Касьянов видит будущее мрачным.
Руцкой рассекретил страшные факты - во время путча-1991 Ельцин неистово пил и все время пытался сбежать в посольство США, а после развала СССР отчитался Бушу.
В госдепартаменте начали кампанию по троллингу Владимира Путина. Там создана должность "старшего советника по пагубной деятельности России и тенденциям".