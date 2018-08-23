Оформленных прав на жилье в Подмосковье стало меньше﻿

В Подмосковье в июле 2018 года зарегистрировано почти 47 тысяч прав на жилые помещения, сообщает пресс-служба правительства Московской области. Это на 3,3% меньше, чем годом ранее.

Всего в 2018 году зарегистрировано около 321 тысячи прав. Из них только в июле в области было зарегистрировало 46 845 прав на жилые помещения. Это на 4,7% меньше, чем в июне 2018 года.

В то же время в Подмосковном регионе выросло количество зарегистрированных договоров долевого участия. В июне их было 6 043, а в июле внесены сведения о 6 419 договорах. Это на 6,2% больше.

Увеличивается число зарегистрированных прав собственности на земельные участки. В июле их было оформлено 32 517. Это на 5% больше, чем в июне (30 974), но на 5,1% меньше, чем в июле 2017 года (34 252 права на земельные участки).

Ранее сообщалось, что продажи недвижимости на первичном рынке Подмосковья выросли за год на 38%. Во втором квартале текущего года было совершено 4073 сделки. Это на 38% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Набольшим спросом пользовались участки без подряда (65% покупателей). На квартиры в малоэтажных домах пришлось 22% сделок. На таунхаусы и дуплексы — 7%, и 6% — на коттеджи.