Автомобили на Старый Арбат вернут с согласия жителей

Возобновить автомобильное движения на Старом Арбате возможно только с согласия жителей, сообщает РИА Новости.﻿

Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов предложил снова возобновить транспортное движение на Старом Арбате. Эта тема стала предметом всеобщего обсуждения, поскольку одна из старейших улиц столичного мегаполиса уже более 30-ти лет имеет статус пешеходной зоны.

В Центре организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) подчеркнули, что в данном вопросе имеет значение мнение местных жителей. Без их согласия обсуждать какие-то изменения нецелесообразно.

Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил, что вопрос о возвращении машин на Старый Арбат остается открытым. По его мнению, Арбат является слишком длинным для пешеходной зоны, а движение на невысокой скорости со светофорами оживляет улицу.

В 1930–1950-х годах Арбат являлся государственной трассой. Появившийся в 1960-е годы проспект Калинина (ныне Новый Арбат) взял на себя функции государственной трассы и часть транспорта, который ездил по Старому Арбату. Проект превращения Арбата в пешеходную зону был разработан еще в "застойные времена" и реализован в 1974–1986 годах.

Напомним, что проект не ограничивался одним запретом на автомобильное движение. В него входили также работы по благоустройству улицы, реконструкции и реставрации фасадов зданий. Также Был изменён маршрут троллейбуса 39, до этого проходивший по Арбату. Именно ему посвящена песня Булата Окуджавы "Последний троллейбус".