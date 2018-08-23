Возобновить автомобильное движения на Старом Арбате возможно только с согласия жителей, сообщает РИА Новости.
Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов предложил снова возобновить транспортное движение на Старом Арбате. Эта тема стала предметом всеобщего обсуждения, поскольку одна из старейших улиц столичного мегаполиса уже более 30-ти лет имеет статус пешеходной зоны.
В Центре организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) подчеркнули, что в данном вопросе имеет значение мнение местных жителей. Без их согласия обсуждать какие-то изменения нецелесообразно.
Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил, что вопрос о возвращении машин на Старый Арбат остается открытым. По его мнению, Арбат является слишком длинным для пешеходной зоны, а движение на невысокой скорости со светофорами оживляет улицу.
В 1930–1950-х годах Арбат являлся государственной трассой. Появившийся в 1960-е годы проспект Калинина (ныне Новый Арбат) взял на себя функции государственной трассы и часть транспорта, который ездил по Старому Арбату. Проект превращения Арбата в пешеходную зону был разработан еще в "застойные времена" и реализован в 1974–1986 годах.
Напомним, что проект не ограничивался одним запретом на автомобильное движение. В него входили также работы по благоустройству улицы, реконструкции и реставрации фасадов зданий. Также Был изменён маршрут троллейбуса 39, до этого проходивший по Арбату. Именно ему посвящена песня Булата Окуджавы "Последний троллейбус".
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