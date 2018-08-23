Глава Минстроя ответит дольщикам Urban Group

Вице-премьер Виталий Мутко поручил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву рассмотреть претензии и требования дольщиков проблемной компании Urban Group, информирует РИА Новости.

Эти требования поступили в кабинет министров накануне. По словам Виталия Мутко, это очень чувствительная тема, естественно, люди волнуются. Оставлять без внимания то, что их тревожит, нельзя.

"По всей стране тысячи дольщиков, о которых также нельзя забывать. Работы по решению их проблем не прекращаются", - подчеркнул Виталий Мутко.

Сообщается, что основные требования дольщиков Urban Group изложены в резолюции, принятой после митинга в Красногорске 12 августа. В основном они касаются сроков достройки объектов.

Дольщики требуют в ускоренном режиме возобновить работы и закончить их не позднее третьего квартала 2021 года в соответствии с изначальными планами и концепциями. Известно, что на сегодняшний день проект Urban Group планируется полностью завершить к 2023 году.

Помимо этого дольщики требуют ввести мораторий на выплату банковских процентов по ипотечным кредитам на периоды, превышающие сроки, прописанные в ДДУ.

Особо была выделена категория граждан, пострадавших от деятельности Urban Group. Это дольщики, которые в одностороннем порядке расторгли договоры с девелопером до его банкротства. В итоге своих денег они так и не вернули.