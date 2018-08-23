Вид на воду из окна стоит денег

В старых границах Москвы только в двух новостройках на набережных порог входа укладывается в 5 млн рублей, говорится в исследовании компании "НДВ - Супермаркет недвижимости".

Средняя цена квартиры на первичном рынке жилья на первой береговой линии Москвы-реки составляет 7 млн. рублей, отмечают эксперты. Даже если покупать самую бюджетную студию на старте продаж в пределах МКАД, все равно вряд ли получится выйти за пределы этой суммы.

Тем не менее, в ближнем Подмосковье есть немало квартир с прекрасным видом на воду и за доступные деньги. Но не все из них видовые.

А для видовой квартиры выход окон на реку — непременное условие. Плюс между водоемом и новым домом не должно быть других строений.

Поэтому особенно ценится жилье в домах на первой береговой линии крупных водоёмов. Будь то река, озёро, канал, водохранилище, залив или бухта.

По данным компании "НДВ-Супермаркет недвижимости", соседством с "большой водой" в Московском регионе может похвастаться только каждая тринадцатая новостройка.

По словам руководителя отдела новостроек "НДВ-Супермаркет недвижимости" Марины Комогоровой, если из числа таких жилых комплексов вычесть проекты премиум-класса, то сравнительно доступных квартир с видом на реку, канал или залив останутся чуть ли не единицы.

Уложиться в 5 млн рублей можно новостройках в видом на воду в северных и северо-западных районах, примыкающих к "старой" Москве (Химки, Мякинино), у заливов Москвы-реки, канала им. Москвы.