В старых границах Москвы только в двух новостройках на набережных порог входа укладывается в 5 млн рублей, говорится в исследовании компании "НДВ - Супермаркет недвижимости".
Средняя цена квартиры на первичном рынке жилья на первой береговой линии Москвы-реки составляет 7 млн. рублей, отмечают эксперты. Даже если покупать самую бюджетную студию на старте продаж в пределах МКАД, все равно вряд ли получится выйти за пределы этой суммы.
Тем не менее, в ближнем Подмосковье есть немало квартир с прекрасным видом на воду и за доступные деньги. Но не все из них видовые.
А для видовой квартиры выход окон на реку — непременное условие. Плюс между водоемом и новым домом не должно быть других строений.
Поэтому особенно ценится жилье в домах на первой береговой линии крупных водоёмов. Будь то река, озёро, канал, водохранилище, залив или бухта.
По данным компании "НДВ-Супермаркет недвижимости", соседством с "большой водой" в Московском регионе может похвастаться только каждая тринадцатая новостройка.
По словам руководителя отдела новостроек "НДВ-Супермаркет недвижимости" Марины Комогоровой, если из числа таких жилых комплексов вычесть проекты премиум-класса, то сравнительно доступных квартир с видом на реку, канал или залив останутся чуть ли не единицы.
Уложиться в 5 млн рублей можно новостройках в видом на воду в северных и северо-западных районах, примыкающих к "старой" Москве (Химки, Мякинино), у заливов Москвы-реки, канала им. Москвы.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Употребление на завтрак овсяной каши поможет снизить уровень холестерина в крови, похудеть и даже избежать рака.
Наследницей Киевской Руси является Украина, а не Россия. Таково мнение 70% украинцев, принявших участие в социологическом опросе.
Руцкой рассекретил страшные факты - во время путча-1991 Ельцин неистово пил и все время пытался сбежать в посольство США, а после развала СССР отчитался Бушу.
Санкционные игры США привели к неожиданным по адекватности оценкам текущего момента даже в Евросоюзе, а Германия и вовсе предложила создать европейский SWIFT.