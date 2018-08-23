Новостройки окружают столицы

Доля продаж жилья в новостройках Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области в первом полугодии 2018 года достигла 42%, отмечает компания Est-a-Tet.

Именно столько договоров долевого участия (ДДУ) было зарегистрировано в этих субъектах России. Еще три года назад на них приходилось 34% всех сделок.

Увеличивающийся спрос на первичную недвижимость в столичных регионах улучшил показатели продаж во всей стране — общее число ДДУ увеличилось на 9%.

Как всегда лидируют по продажам новых квартир четыре субъекта Российской Федерации — Москва, Санкт-Петербург и прилегающие к ним области.

На эти регионы пришлось 42% продаж по ДДУ. Это сравнимо с общим количеством заключенных сделок в других крупнейших регионах страны (49%)

По количеству ДДУ в январе-июне Москва впервые обогнала Подмосковье — 45 тыс. регистраций (рост к первому полугодию прошлого года на 45%) против 41 тыс. (на 7% меньше).

В Санкт-Петербурге рост составил 50%. В Ленинградской области продажи снизились на 18%.

Аналитики отмечают общую закономерность: новостройки концентрируются в экономически развитых регионах и областях. Эта тенденция четко обозначилась с 2016 года.

По мнению аналитиков, Москва и Питер лидируют по спросу на новостройки из-за миграционного эффекта. В то время как в других регионах девелоперы строят ровно столько, сколько могут быстро реализовать.

По прогнозам экспертов, ситуация может измениться через два-три года. Именно тогда на рынок выйдут проекты, застройщики которых работают по эскроу-счетам. В этом случае недвижимость столицы может станет менее доступной. И это должно повысить спрос к новому жилью в других регионах.