Пресня лидирует по росту цен на жилье

Средняя цена квадратного метра в Пресненском районе за год увеличилась на 32%, сообщает компания Est-a-Tet.

Как отмечают эксперты, в течение года наибольшие изменения зафиксированы в основном в тех районах, в которых вышли новые проекты. Именно этот факт повлиял на смещение баланса цен в различных локациях.

В частности, в районе Очаково-Матвеевское вышел новый проект верхнего сегмента Spires, благодаря которому средняя цена увеличилась до 280 тыс. руб./кв.м.

Если брать массовое жилье, то здесь наибольший прирост средней цены за год показал район Ховрино с ростом до 146,7 тыс. руб./кв.м. Это связано с выходом в реализацию проектов Discovery и Discovery Park.

В сегменте бизнес наибольший рост цен (22,8%) зафиксирован в Басманном районе, как из-за увеличения стадии строительной готовности проектов, так и в связи с выходом на рынок нового Tatlin Apartments.

Что касается элитной недвижимости, то наибольший прирост цен произошел в Пресненском районе. Средняя цена увеличилась на 32,5% до 732,6 тыс. руб./кв.м.