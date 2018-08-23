Средняя цена квадратного метра в Пресненском районе за год увеличилась на 32%, сообщает компания Est-a-Tet.
Как отмечают эксперты, в течение года наибольшие изменения зафиксированы в основном в тех районах, в которых вышли новые проекты. Именно этот факт повлиял на смещение баланса цен в различных локациях.
В частности, в районе Очаково-Матвеевское вышел новый проект верхнего сегмента Spires, благодаря которому средняя цена увеличилась до 280 тыс. руб./кв.м.
Если брать массовое жилье, то здесь наибольший прирост средней цены за год показал район Ховрино с ростом до 146,7 тыс. руб./кв.м. Это связано с выходом в реализацию проектов Discovery и Discovery Park.
В сегменте бизнес наибольший рост цен (22,8%) зафиксирован в Басманном районе, как из-за увеличения стадии строительной готовности проектов, так и в связи с выходом на рынок нового Tatlin Apartments.
Что касается элитной недвижимости, то наибольший прирост цен произошел в Пресненском районе. Средняя цена увеличилась на 32,5% до 732,6 тыс. руб./кв.м.
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