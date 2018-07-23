ЧМ-2018:Тарифы на люксовые отели выросли на 200%

Средний тариф на проживание в брендированных гостиницах Москвы в июне показал исторический рост более 200%, сообщает компания CBRE.

Если средняя цена номера (ADR) брендированного предложения в июне 2017 года составил порядка 7 600 рублей, то в июне 2018 года этот показатель превысил 23 500 рублей, отмечают эксперты.

По данным CBRE, если сравнивать показатели июня 2018 года с аналогичным периодом прошлого года, средняя загрузка брендированных гостиниц столицы в июне 2018 года составила 89%, что на 13% выше аналогичного периода прошлого года.

По мнению аналитиков, гостиничный рынок Москвы получил больше, чем любой другой город от чемпионата мира 2018. Москва была хабом, куда приезжали все болельщики. Москва приняла больше всего матчей (12). В столице было задействовано два стадиона.

Официальные источники заявляют, что Москву посетило за время чемпионата около 3 млн. туристов. Однако необходимо учитывать, что многие туристы перемещались между разными городами, все время возвращаясь в Москву, как отправную точку своего путешествия, и важно понимать методику расчета данного показателя.