Средняя сумма ипотечного кредита в Москве по итогам первого полугодия 2018 года составила 4,837 млн рублей, сообщает пресс-служба ГК "МИЭЛЬ". Средняя доля ипотечных средств — 56%.
Как отмечают эксперты, доля ипотечных сделок в общей структуре сделок на вторичном рынке жилья в Московском регионе составила 41%. Средний размер ипотечного кредита в Москве — 4,837 млн рублей. В области — 3,246 млн рублей, доля заёмных средств в общей сумме покупки — 68%.
По словам управляющего директора брокерского департамента "МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости" Александра Москатова, по сравнению с первым полугодием 2017 года доля кредитных средств выросла: тогда москвичи приобретали квартиры, используя около 54% заёмных средств, а жители Подмосковья — 60%.
"В связи со снижением ипотечных ставок при сопоставимых ежемесячных платежах люди могут себе позволить взять чуть больший кредит", — подчеркнул Александр Москатов.
Гендерное соотношение заёмщиков практически не изменилось по сравнению с данными за 2017 год. Так, в первом полугодии 2018 года ипотеку взяли 47% женщин и 53% мужчин, а в 2017 году — 46% женщин и 54% мужчин.
"Интересно, что доля женщин-заёмщиц последовательно растёт год от года, и соотношение полов стремится к паритету", — отмечает Александр Москатов.
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