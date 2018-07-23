Бизнес-класс опередил массовое жилье в новостройках

Общее число первичных квартир бизнес-класса в июне 2018 года достигло 15,2 тыс., а в массовом сегменте — 14,8 тыс., сообщает компания "Метриум".

По итогам I полугодия 2018 года сокращение объема предложения испытали оба крупнейших сектора рынка новостроек. В бизнес-классе число представленных в продаже квартир снизилось на 4,2% до 15,2 тыс. квартир. Однако в массовом сегменте данный показатель упал на 23%, достигнув 14,8 тыс. квартир, отмечают аналитики.

По количеству проектов бизнес-класс также опережает сегмент новостроек эконом- и комфорт-класса. По данным "Метриум", в июне 2018 года в бизнес-классе девелоперы Москвы реализовывали 93 проекта, а в массовом сегменте — 76. Причем за I полугодие 2018 года в продажу поступило 8 жилых комплексов бизнес-класса, а в комфорт-классе — 7.

По словам генерального директора "Метриум Групп" Натальи Кругловой, восстановление традиционного для столичного рынка новостроек соотношения двух ключевых секторов рынка — бизнес-класса и массового — свидетельствует о постепенном преодолении кризисной деформации.

"В последние два года экономическая обстановка стабилизировалась, а снижение ипотечных ставок способствовало увеличению доли клиентов, привлекающих кредит, даже в новостройках бизнес-класса. Соответственно, девелоперы стали более активно выводить в продажу проекты данного сегмента", — подчеркнула Наталья Круглова.