По итогам июня 2018 года офисы в центре Москвы подешевели на 23% до 320,8 тыс. рублей за кв. метр, сообщает "Строительная газета" со ссылкой на исследование компании RRG.
Как отмечают эксперты, количество продаваемых офисов в центре выросло на 23%, а их общая площадь — на 75%, в результате чего объем предложения составил 122 объекта площадью 115 тыс. "квадратов".
По данным аналитиков, объем предложения на продажу офисов за Садовым кольцом за месяц вырос на 10% по количеству, снизился на 19% по общей площади и составил 592 объекта общей площадью 706 тыс. кв. метров. При этом офисы за Садовым кольцом подорожали за месяц всего на 1% до 156,6 тыс. рублей за кв. метр.
Объем предложения офисов на продажу в июне 2018 года увеличился на 12% по количеству и снизился на 13% по общей площади. Всего на рынке предлагалось 714 объектов общей площадью 821 тыс. кв. метров и общей стоимостью 147 млрд рублей, сообщает "Строительная газета".
Ранее "Правда.Ру" писала, что среди крупнейших сделок по новой аренде и покупке офисных помещений первого полугодия 2018 г. в Москве нет ни одной зарубежной компании.
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