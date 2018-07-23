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ЧМ-2018: Спрос на аренду жилья вырос в 7 раз﻿

Экономика » Недвижимость

За время чемпионата мира (ЧМ) по футболу спрос на краткосрочную аренду жилья в городах его проведения увеличился в семь раз, пишет газета "Коммерсант".

Из общего количества сданных болельщикам квартир большая часть лотов пришлась на Санкт-Петербург на фоне самого низкого спроса на гостиницы в городе.

Хотя по окончании мирового первенства спрос на квартиры уже успел снизиться до обычного уровня, собственники жилья не торопятся отзывать предложения с рынка и цены остаются завышенными, отмечает газета.

В период проведения ЧМ спрос на краткосрочную аренду жилья в 11 городах, где проходили матчи, суммарно вырос в семь раз к показателям начала года, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на исследование компании Avito.

По расчетам аналитиков, 30% от общего числа всех заявок на такую недвижимость сформировал Санкт-Петербург. Еще 20% запросов пришлось на Нижний Новгород, 12% — на Казань, 11% — на Сочи, 6% — на Москву.

Как подчеркивают эксперты, несмотря на то, что средняя стоимость предлагаемых в краткосрочную аренду квартир начала снижаться, далеко не во всех городах ЧМ она достигла стандартного уровня. Так, например, квартиры в Саранске сейчас стоят в среднем 2,1 тыс. руб. за сутки (на 40% дороже, чем в июле прошлого года), в Нижнем Новгороде — 1,8 тыс. руб. (дороже на 13%).

По мнению аналитиков, прошлогоднего уровня ставки должны будут достичь в течение ближайших нескольких недель.

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Темы ЧМ-2018 жилье аренда недвижимость Санкт-Петербург
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