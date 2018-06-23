На базе железнодорожной станции "Трехгорка" в районе Сколково появится новый современный транспортно-пересадочный узел, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин журналистам в субботу.
По словам главы стройкомплекса, для улучшения транспортного обеспечения инновационного центра "Сколково" планируется реконструировать участок белорусского направления железной дороги, а на базе действующей старой платформы создать новый транспортно-пересадочный узел".
Как отметил Марат Хуснуллин, новый транспортный хаб объединит пассажирские потоки железной дороги и наземного городского транспорта.
"Фактически новый участок железной дороги будет работать в режиме городского наземного метро", - добавил заммэра.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства подчеркнул, что темпы развития инновационного центра "Сколково" заставляют власти думать об улучшении транспортной доступности этой территории.
Напомним, что в субботу власти Москвы подписали меморандум о соглашении с корейскими коллегами о строительстве «умного госпиталя» на территории инновационного центра «Сколково». Клиника займет площадь в 48 тыс. кв.м. Она будет рассчитана на 260 коек и восемь операционных.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Инициатором диалога, по информации пресс-службы Кремля, стал Киев.
Мероприятие, посвященное торжеству, прошло в гавани Балтийска.
Кто в Европарламенте поддерживает Россию в конфликте с Украиной? И почему эти люди голосуют не в мейнстриме, рискуя нарваться на осуждение большинства?