Транспортный хаб «Сколково» откроют в конце года

На базе железнодорожной станции "Трехгорка" в районе Сколково появится новый современный транспортно-пересадочный узел, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин журналистам в субботу.

По словам главы стройкомплекса, для улучшения транспортного обеспечения инновационного центра "Сколково" планируется реконструировать участок белорусского направления железной дороги, а на базе действующей старой платформы создать новый транспортно-пересадочный узел".

Как отметил Марат Хуснуллин, новый транспортный хаб объединит пассажирские потоки железной дороги и наземного городского транспорта.

"Фактически новый участок железной дороги будет работать в режиме городского наземного метро", - добавил заммэра.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства подчеркнул, что темпы развития инновационного центра "Сколково" заставляют власти думать об улучшении транспортной доступности этой территории.

Напомним, что в субботу власти Москвы подписали меморандум о соглашении с корейскими коллегами о строительстве «умного госпиталя» на территории инновационного центра «Сколково». Клиника займет площадь в 48 тыс. кв.м. Она будет рассчитана на 260 коек и восемь операционных.