«Умный» госпиталь построят в «Сколково»

Первых пациентов филиал "умного" корейского госпиталя "Бундан", который построят в Сколково, примет через три года, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительству Марат Хуснуллин журналистам в субботу.

По словам главы столичного стройкомплекса, подписано соглашение о строительстве инновационного "умного" госпиталя на территории медицинского кластера в Сколково. Этот госпиталь будет филиалом лечебного учреждения "Бундан" Сеульского национального университета.

Заммэра сообщил, что объем инвестиций в строительство госпиталя составит порядка $70 млн, часть инвестиций вложит сам корейский госпиталь, часть — группа компаний "Ташир".

В течение ближайших двух лет основные строительные работы здесь планируется закончить", — сказал М. Хуснуллин.

По его словам, в настоящее время ведется проектирование нового здания. "Думаю, что уже через три года здесь появятся первые пациенты", — добавил глава стройкомплекса.

Ранее сообщалось, что клиника займет площадь в 48 тыс. кв.м. Она будет рассчитана на 260 коек и восемь операционных. Ожидается, что специалисты клиники смогут оказывать помощь более 26 тыс. пациентам в год.