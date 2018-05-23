Продажи элитных особняков на Рублевке возросли на 70%

Самый высокобюджетный сегмент домов на Рублевке от 250 млн руб. показал рост продаж на 67% к первому кварталу прошлого года, сообщает PENNY LANE.

По итогам I квартала 2018 года эксперты отмечают снижение продаж на 7% относительно аналогичного периода прошлого года. При этом, самое заметное снижение на 26% отмечается в ценовом сегменте от 30 до 60 млн руб.

Сегмент от 60 до 120 млн руб. демонстрирует рост на 37%. На 42% снизилось количество продаж в сегменте от 120 до 250 млн руб. А самым позитивным явлением можно считать, что самый высокобюджетный сегмент от 250 млн руб. показал рост на 67% к первому кварталу прошлого года. Самых крупных сделок на рынке стало больше, а самых бюджетных меньше, отмечают аналитики.

Средняя цена реализации по всем направлениям, где в I квартале 2018 года была продана недвижимость стоимостью от 30 млн руб., составила 105,5 млн руб. В прошлом году за аналогичный период была зафиксирована сумма 94,5 млн руб. Спрос на высокобюджетную недвижимость по-прежнему сконцентрирован на Рублево-Успенском шоссе, где средняя стоимость реализованного объекта почти в два раза превышает среднюю стоимость объекта по всему рынку.

По данным PENNY LANE, на Рублево-Успенском шоссе средняя стоимость проданного дома — 201 млн руб. (в прошлом году за тот же период она составила здесь 141 млн руб.). На Новорижском шоссе эксперты отметили другую картину: средняя стоимость проданного дома снизилась на 13,5% и составила всего 83 млн руб.

Суммы за проданные дома по всем направлениям выросли на 3% относительно I квартала 2017 года. На Рублево-Успенском шоссе было продано домов на 3,2 млрд руб. В прошлом году в I квартале доход продавцов по этому направлению составил 2,1 млрд руб., отмечают эксперты.