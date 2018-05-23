Объем "первички" в Москве за месяц снизился на 100 тыс. кв.м

Объем предложения в новостройках столицы в апреле 2018 года снизился более чем на 100 тыс. кв.м (3,3%) относительно марта 2018 года, сообщает компания Est-a-Tet.

Как отмечают эксперты, по сравнению с концом 2017 года уменьшение составило 300 тыс. кв.м. При этом объем предложения квартир за месяц снизился на 4,8%, апартаментов — вырос на 2,9%.

По данным Est-a-Tet, объем нового предложения, поступившего в реализацию в апреле, составил 31,8 тыс. кв.м, что на 63,9% меньше показателя марта 2018 года. В апреле стартовал новый проект бизнес-класса "Co_Loft", а также новые корпуса в уже реализующихся проектах: ЖК "Ботанический сад-2", ЖК "Небо" и "Резиденции архитекторов".

В сегменте комфорт поступили в продажу новые корпуса в уже реализующемся проекте "Невский", а также вышел новый проект "Преображение". Основная часть нового предложения относится к бизнес-классу — 64,7%, доля комфорт-класса составила 35,3%, сообщает Est-a-Tet.

Аналитики отмечают, что больше всего "вымылось" предложение стандартного класса (-10,7%), небольшое снижение отмечено в сегменте премиум (-1,7%), в комфорт-классе (-2,7%) и бизнес-классе (-4,9%). Исключение составил элитный сегмент, в котором показатель вырос на 11,3%.

Наибольший объем предложения в продаже по-прежнему представлен в ЦАО, 17,4%, САО занимает второе место с долей 14,3%, третье место у СВАО (13,5%). За месяц объем новстроек в продаже вырос еще в ЦАО на 3,0% до 542,9 тыс. кв.м и СВАО на 2,0% до 421,9 тыс. кв.м. В ВАО объем предложения снизился на 18,7% и сейчас составляет 66,8 тыс. кв.м, в ЗАО на 14,1% до 394,1 тыс. кв.м, ЮАО — 9,1% (294,9 тыс. кв.м), и ЮЗАО — 5,9% (252 тыс. кв.м).