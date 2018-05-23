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Источник Правда.Ру

Летняя аренда домов не превышает 13% от всего предложения﻿

Экономика » Недвижимость

Сезонное предложение домов в Московской области на сегодняшний день не превышает 13% от всего предложения на загородном рынке аренды, сообщает компания "МИЭЛЬ-Аренда".

Как отмечают эксперты, традиционно, в преддверии лета повышается спрос на сезонную аренду и городские жители, не имеющие своих собственных дач, начинают подыскивать себе комфортные загородные варианты, чтобы их дети могли провести каникулы на природе.

2018 год не исключение, и заявки на сезонную аренду поступают. Однако, как и в прошлом году, владельцев, готовых сдавать свои дома только на лето, традиционно мало. В этом году по данным компании "МИЭЛЬ-Аренда", сезонное предложение не превышает 13% от всего объема загородной аренды.

Порядка 50% предложения приходится на объекты стоимостью до 100 тысяч рублей, причем основная доля такого предложения — объекты стоимостью от 80 тысяч рублей.

Самое недорогое предложение в ближайшем поясе Подмосковья (3 км от МКАД по Носовихинскому шоссе) оценивается в 40 тысяч рублей в месяц. Это очень простой дом, площадью 60 кв.м, со всеми удобствами, с наборной мебелью разных "эпох", отмечают эксперты.

По данным "МИЭЛЬ-Аренда", дом площадью 300 кв.м, в 23 км от МКАД по Минскому обойдется арендатору уже в 75 тысяч рублей. В доме все удобства и техника, современная гарнитурная мебель. А за 80-100 тысяч рублей можно найти довольно большой выбор качественных объектов на всех направлениях.

По словам директора компании "МИЭЛЬ-Аренда" Марии Жуковой, несмотря на то, что основное предложения находится в диапазоне от 80 тысяч рублей, основной спрос приходится на сегмент 50-60 тысяч рублей. При этом за эти деньги арендаторы хотят получить то, что предлагается за 80 тысяч, то есть дом со всеми удобствами, в хорошей транспортной доступности, в хорошем экологически чистом месте с инфраструктурой. Скромные же варианты в стиле 90-х годов, со свезенной из столичных квартир разномастной мебелью и "видавшей виды" техникой, летних арендаторов не привлекают, подчеркнула Мария Жукова.

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Темы дом рынок аренда Подмосковье недвижимость строительство
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