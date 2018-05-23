"Дружбу" в "Лужниках" реконструируют к середине 2020 года

Реконструкция универсального выставочного зала "Дружба" на территории "Лужников" завершится в середине 2020 года, заявил журналистам в среду заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"К настоящему времени работы по реконструкции зала "Дружба" уже начались. Работы предстоят масштабные, так что завершить их планируется в середине 2020 года", — сказал М. Хуснуллин.

Он отметил, что в реконструированном зале будут проходить, как и прежде, различные спортивные соревнования, выставки и массовые мероприятия. В ходе реконструкции будут обновлены фасады этого комплекса, а также вместо прежнего остекления установят современные энергоэффективные витражи.

Проект также предполагает замену и реконструкцию всех инженерных коммуникаций, установку современных систем безопасности, вентиляции и кондиционирования.

Ранее М. Хуснуллин сообщал, что всего на территории олимпийского комплекса "Лужников" строится и реконструируется 45 различных капитальных и временных объектов.