Канатная дорога от Воробьевых гор до Лужников откроется летом

Канатная дорога через Москву-реку от Воробьевых гор до Лужников будет запущена после завершения Чемпионата мира по футболу, заявил журналистам в среду заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"К настоящему времени все капитальные работы по строительству конструкций и станций канатной дороги завершены. Сейчас идет пуск и наладка оборудования и монтаж инженерных систем", — сказал М. Хуснуллин.

Он подчеркнул, что на отдельных участках этого объекта работы будут приостановлены на время чемпионата мира по футболу. "Запуск этой канатной дороги запланирован после завершения мероприятий чемпионата мира", — добавил заммэра.

Ранее сообщалось, что канатную дорогу в Лужниках планируется запустить к лету этого года. "В целом работы по канатной дороге идут в хорошем темпе, к лету, к началу чемпионата мира ее планируется запустить", — говорил ранее М. Хуснуллин.

Напомним, что протяженность канатной дороги составит 737 метров, на ней будет три станции: верхняя — на улице Косыгина, промежуточная — на Воробьевской набережной, нижняя — на Лужнецкой набережной.

"Это будет не только туристический аттракцион, канатка решит две другие задачи — спортивную и транспортную, в зимний период ее будут использовать для подъема горнолыжников на реконструируемый трамплин на Воробьевых горах", — добавил заммэра.