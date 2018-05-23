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ЧМ-2018: Особый режим вводится в Лужниках 25 мая

Экономика » Недвижимость

На территории олимпийского комплекса "Лужники" 25 мая вводится особый режим в преддверии Чемпионата мира по футболу, заявил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"К 25 мая должны быть полностью завершены работы по монтажу временных сооружений и конструкций, необходимых для проведения Чемпионата мира на территории олимпийского комплекса "Лужники". С этого времени здесь вводится особый режим так называемого "эксклюзивного пользования", — отметил М. Хуснуллин.

Он подчеркнул, что 25 мая свою работу на территории начинают сотрудники ФИФА. "Сам стадион к проведению чемпионата мира был подготовлен еще в прошлом году. Сейчас заканчивается работа по благоустройству. Можно сказать, что за последние годы вся территория "Лужников" преобразилась и в скором времени станет настоящим центром притяжения для людей, занимающихся спортом и физкультурой", — отметил М. Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что к 25 мая на территории "Лужников" завершится монтаж временных шатров, фан-зон и складов, необходимых для проведения чемпионата мира по футболу. Только на территории "Лужников" планируется установить около 125 тыс. кв.м временных сооружений. После завершения Чемпионата мира часть этих конструкций может сохраниться.

"Сейчас прорабатывается возможность разбора и демонтажа не всех возможных конструкций, а их приспособление под дальнейшее использование", — пояснил чиновник. М. Хуснуллин заявил, что российская столица полностью готова к предстоящему мировому первенству по футболу.

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Темы МОсква Лужники стадион недаижимость строительство чемпионат мира-2018
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